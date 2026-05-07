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JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश की दूसरी बार गिरफ्तारी, आज है जोशी की शादी ही सालगिरह

Jaipur News: बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया. जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड़ के घोटाले में एसीबी की SIT ने बडी कार्रवाई की. इस पूरे मामले में बडी संख्या में इंजीनियर्स और प्राइवेट लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: May 07, 2026, 05:31 PM|Updated: May 07, 2026, 05:31 PM
JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश की दूसरी बार गिरफ्तारी, आज है जोशी की शादी ही सालगिरह
Image Credit: Jal Jeevan Mission scam

Jaipur News: राजस्थान में हर घर नल योजना में 960 करोड के घोटाले में कांग्रेस राज में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई. पहली बार ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग के मामले में गिरफ्तार किया था. अबकी बार एसीबी ने भ्रष्टाचार के केस में पूर्व मंत्री जोशी की गिरफ्तारी की.
एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने कहा कि जल जीवन मिशन घोटाले की जांच में महेश जोशी का अहम रोल सामने आया है. 50 करोड़ से ज्यादा के टेंडर में साइट इंस्पेक्शन की शर्त जोड़कर 20 हजार करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी के प्रयास हुए हैं. ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है. 11 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था. 3 अभी भी फरार है जबकि 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार चुका था. अब तक पूरे मामले में 17 गिरफ्तारियां हो चुकी है. एसीबी ने महेश जोशी को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि मंत्री रहते घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं, घोटाला रोका नहीं.

5 दिन की रिमांड पर भेजा
ACB SIT सुबह करीब साढ़े चार बजे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास उनके आवास पर पहुंच गई थी. यहां महेश जोशी को उनके आवास से पकड़ा गया. सुबह करीब 10 बजे जयपुरिया हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया. मेडिकल टेस्ट के बाद महेश जोशी को एक बार फिर ACB मुख्यालय लाया गया. इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने महेश जोशी को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है. महेश जोशी ने पूरे मामले में कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं. सत्य परेशान हो सकता है. पराजित नहीं.यदि मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो कुछ ऐसा करूंगा कि किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी.

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आज है जोशी ही शादी ही सालगिरह
शादी की सालगिरह की वजह से जोशी का आज विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने जाने का कार्यक्रम था. इससे पहले ही सुबह 5:00 बजे एसीबी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया. जोशी के रिक्वेस्ट करने पर टीम ने उन्हें स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति भी दे दी थी. घर के पास ही गली में स्थित शिव मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया. इसके बाद जोशी को ACB मुख्यालय लाया गया. इस पूरे मामले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत पीएचईडी इंजीनियर्स की गिरफ्तारी हुई है.

जोशी बोले-मुझसे किसी तरह की पूछताछ नहीं
जयपुरिया हॉस्पिटल में मीडिया से जोशी ने कहा मैं निर्दोष हूं मेरी कोई गलती नहीं. एसीबी सुबह 4:30 बजे मेरे घर पहुंची थी. एसीपी ने मुझसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की और न ही कोई नोटिस दिया. मुझे गिरफ्तार कर लेकर आ गए. मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की. मुझे दो बार जनता ने विधायक बनाया है. एक बार एमपी बनाया. उनके विश्वास पर खड़ा उतारूंगा. राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मुझे फंसाया जा रहा है. जोशी ने यह भी कहा कि इस केस के मामले में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. मैंने जिनके खिलाफ कार्रवाई की. उनसे ही बयान लेकर मेरे पर झूठी कार्रवाई की जा रही है.

पिछले साल अप्रैल में ED ने गिरफ्तार किया था
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अप्रैल-2025 में महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट किया था. पिछले साल महेश जोशी 7 महीने जेल में रहे थे. 3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. आरोप है कि PHED मंत्री के पद का दुरुपयोग कर उन्होंने टेंडर के बदले रिश्वत ली थी. इरकॉन कंपनी के नाम सेफर्जी प्रमाण पत्र के जरिए पीएचईडी इंजीनियर्स ने श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को टैंडर दिए थे. अब आने वाले दिनों में इस घोटाले में और इंजीनियर्स की गिरफ्तारी हो सकती है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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