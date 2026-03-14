Jal Jeevan Mission scam: जयपुर की एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले से जुड़े एक प्रमुख मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल सहित तीन अन्य आरोपियों जितेंद्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं. ये वारंट आरोपियों को तलब करने और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं. एसीबी ने अदालत को बताया कि लंबी तलाश के बावजूद इन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, वे फरार चल रहे हैं. अदालत ने एसीबी की दलीलें स्वीकार करते हुए वारंट जारी किए, जिससे अब पुलिस को इनकी तलाश तेज करने का अधिकार मिल गया है.

एसीबी की जांच में फरार आरोपियों की स्थिति

एसीबी की जांच में पाया गया है कि आरोपी सुबोध अग्रवाल (1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस, जो पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके हैं) सहित अन्य तीन फरार हैं. पिछले महीने एसीबी ने सुबोध अग्रवाल और पीएचईडी के अन्य अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 9 अफसरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुबोध अग्रवाल पकड़ से बाहर रहे. एसीबी को आशंका थी कि वे विदेश भाग सकते हैं, इसलिए पहले ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया गया था. एयरपोर्ट और बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है. अब गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस और एसीबी की टीमें सक्रिय रूप से तलाश अभियान चला रही हैं.

घोटाले का खुलासा और फर्जीवाड़े का तरीका

यह मामला 2024 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है. जांच में सामने आया कि ठेका फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालकों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पीएचईडी के अफसरों से मिलीभगत की. इस साजिश से करीब 960 करोड़ रुपये के टेंडर हासिल किए गए. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ. यह घोटाला जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के टेंडरों से जुड़ा है, जहां पारदर्शिता की बजाय भ्रष्टाचार हावी रहा.

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अन्य प्रमुख आरोपी और राजनीतिक कनेक्शन

प्रकरण में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी भी फंसे थे. वे पहले गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में रहे और बाद में जमानत पर रिहा हुए. एसीबी ने अब तक 10 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, वित्तीय सलाहकार और अन्य पीएचईडी अधिकारी शामिल हैं. छापेमारी दिल्ली, बिहार, झारखंड, बाड़मेर, सीकर आदि कई स्थानों पर की गई थी. सुबोध अग्रवाल मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं.

जांच की आगे की दिशा और प्रभाव

एसीबी अब गिरफ्तारी वारंट के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज करेगी. विशेष अदालत ने आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है, अन्यथा गैर-जमानती वारंट के तहत कार्रवाई होगी. यह घोटाला राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रतीक बन रहा है. एसीबी की एसआईटी जांच जारी है, जिसमें और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. आम जनता के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग तेज हो गई है. यह मामला न केवल करोड़ों के गबन का है, बल्कि सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का भी गंभीर उदाहरण है.

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