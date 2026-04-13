600 करोड़ के घोटाले पर सुबोध अग्रवाल का बड़ा बयान, जानें कोर्ट में क्या बोले पूर्व IAS

Former IAS Subodh Agrawal: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कोर्ट से आरोपी सुबोध अग्रवाल की 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है. पेशी के दौरान सुबोध अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने ACB की पूछताछ में पूरा सहयोग किया है.
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Jal Jeevan Mission Scam: जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल की विशेष अदालत में पेशी हुई. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अदालत से आरोपी सुबोध अग्रवाल की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी.
पेशी के दौरान पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने ACB की पूछताछ में पूरा सहयोग किया है. उन्होंने दावा किया कि जो भी सवाल उनसे पूछे गए, उन्होंने सभी के जवाब दिए हैं. सुबोध अग्रवाल ने आगे कहा कि फाइनेंस कमेटी के कुल 37 प्रकरणों में से केवल 4 प्रकरण उनके कार्यकाल के हैं, जबकि बाकी 33 प्रकरण सुधांश पंत के समय के हैं, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपये का मामला शामिल है.
उन्होंने ACB पर आरोप लगाते हुए कहा, “मैंने एसीबी अधिकारियों से बार-बार कहा कि जिन प्रकरणों में पैसा नहीं दिया गया, उनका नाम लेकर जांच कर रहे हो, लेकिन जिन प्रकरणों में पैसा देकर गबन किया गया है, उनकी जांच नहीं कर रहे हो.”पूर्व IAS अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को हर संभव सहयोग दिया है और अब भी देने को तैयार हैं.
ACB ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड की मांग की है ताकि आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा सके. विशेष अदालत अब इस पर अपना फैसला सुनाएगी.
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