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JJM घोटाले में सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद PHED में हड़कंप, SIT की नजर अब 4 बड़े पहलुओं पर

Jaipur News: जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले की जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है. सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद ACB की SIT फर्जी प्रमाण पत्र, ₹20,000 करोड़ के टेंडर, ₹55 करोड़ के भुगतान और इंजीनियरों की भूमिका समेत कई पहलुओं पर गहन जांच कर रही है, जिसमें 100 से अधिक अधिकारी जांच के दायरे में हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 13, 2026, 01:13 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 01:13 PM IST

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JJM घोटाले में सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद PHED में हड़कंप, SIT की नजर अब 4 बड़े पहलुओं पर

Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले में SIT की जांच की दायरा बढ़ेगा. फर्जी प्रमाण से दिए गए टेंडरों तक ही जांच सीमित नहीं रहेगी बल्कि एसीबी दूसरे पहलुओं पर भी गहनता से जांच करेगी. मनचाही फर्मों को टेंडर देने के लिए नियम शर्तें के बदलनी गई. आखिरकार एसआईटी जल जीवन मिशन में कैसे जांच का दायरा बढ़ाएगी...देखे इस खास रिपोर्ट में!

सुबोध की गिरफ्तारी के बाद PHED में हलचल
पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से पीएचईडी महकमे में हलचल तेज हो गई है. तत्कालीन पीएचईडी एसीएस सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी कई अफसरों को पूछताछ के लिए बुला सकती है. बताया जा रहा है कि एसीबी की जांच का दायरा भी बढ़ेगा, जिसमें केवल फर्जी प्रमाण पत्र तक ही एसआईटी सीमित नहीं रहेगी बल्कि पीएचईडी में तकनीकी पहलुओं को लेकर भी एसीबी जांच करेगी. सूत्रों के मुताबिक, एसीबी में 4 पहलुओं को लेकर जल जीवन मिशन एसआईटी जांच करेगी. सुबोध अग्रवाल को कोर्ट ने 3 दिन के बाद 2 दिन के रिमांड पर और भेजा है, ऐसे में पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं.


फर्जी प्रमाण में किस-किस की भूमिका-
इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में कौन-कौन से इंजीनियर्स की भूमिका है, इसकी एसआईटी जांच करेगी. पिछली सरकार में इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर 900 करोड़ के टैंडर जारी किए. ये टैंडर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को दिए गए. जब मामला खुला तो जांच के लिए एक्सईएन विशाल सक्सेना ने केरल जाकर झूठी रिपोर्ट पेश की.फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में किस किस की भूमिका रही?

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20,000 करोड के टैंडर में नियम शर्तें क्यों बदली?
जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड के स्पेशल प्रोजेक्ट में एसीबी जांच करेगी. 20 टैंडरों में शर्तें नियम बदलकर बड़ी फर्मों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई. टैंडरों में साइड इंस्पेक्शन की शर्त लगाई थी, जिसमें टैंडर से पहले ही भाग लेने वाली फर्मों को साइट इंस्पेक्शन करना था और एक्सईएन को इसका प्रमाण पत्र देना था. इस प्रक्रिया से ये पहले ही पता लगा गया था कि कौन कौन सी फर्में टैंडरों में भाग ले रही. जिस कारण पारदर्शिता पूरी तरह से भंग हुई. हालांकि वित्त विभाग ने इन टैंडरों को रद्द कर दिया लेकिन विशेष शर्त लगाने वाले इंजीनियर्स पर एसीबी शिकंजा कस सकती है.

55 करोड के फर्जी पैमेंट पर गहरी नजर
श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को बिना काम के 55 करोड के फर्जी पैमेंट में किया गया.जिसमें 139 इंजीनियर जांच के दायरे में है.इसमें 15 एक्सईएन, 40 एईएन और 50 जेईएन शामिल है. इंजीनियर्स ने जयपुर जिला सर्किट में 10 करोड,कोटपूतली बहरोड में 14 करोड, दौसा में 19,अलवर में 3, नीमकाथाना और झुंझुनू में 2.50-2.50 करोड़ का फर्जी पेमेंट किया गया.

ठेकेदारों के घर-दफ्तर में मिली एमबी की जांच
घोटाले में चौथा मामला ठेकेदारों के दफ्तर-घर से 178 से ज्यादा मेजरमेंट बुक मिलने की जांच की जा रही है क्योंकि एमबी सरकार की प्रॉपर्टी है. अब ऐसे में संबंधित इंजीनियर्स एसआईटी के जांच के दायरे हैं. जल्द ही एसआईटी बडी संख्या में इंजीनियर्स को पूछताछ के लिए बुला सकती है.

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