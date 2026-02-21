900 करोड़ के पानी घोटाले में हड़कंप, 6 कार्यरत अफसर सस्पेंड, ACB की रडार पर 150 अधिकारी

Rajasthan JJM scams: राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला बन चुका है, जिसमें अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. राज्य सरकार ने हाल ही में गिरफ्तार 6 कार्यरत अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिससे जलदाय विभाग में हड़कंप मच गया है. एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की जांच तेज हो गई है और लगभग 150 अधिकारी जांच के दायरे में हैं. यह घोटाला करीब 900-960 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है, जिसमें फर्जी भुगतान, टेंडर में गड़बड़ी और बिना काम के पैसे देने जैसे आरोप हैं.



गिरफ्तार वर्किंग अफसरों पर सस्पेंशन की कार्रवाई

राज्य सरकार ने एसीबी द्वारा हाल में गिरफ्तार किए गए 6 कार्यरत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. DOP (विभागीय आदेश) के तहत जारी आदेश में इन अधिकारियों की सेवाएं निलंबित की गई हैं. अब इन पदों पर अन्य इंजीनियर्स को अतिरिक्त प्रभार दिए जाएंगे, जिनके आदेश जल्द जारी होने हैं.

सस्पेंड हुए प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं

दिनेश गोयल - चीफ इंजीनियर (प्रशासन, प्रोजेक्ट उदयपुर)

केडी गुप्ता - चीफ इंजीनियर (ग्रामीण)

शुभांशु दीक्षित - अतिरिक्त मुख्य अभियंता 2

निरिल कुमार - अधीक्षण अभियंता

सुशील कुमार - वित्तीय सलाहकार (ऊर्जा)

विशाल सक्सेना - एक्सईएन (पहले से ही 2 साल से सस्पेंड चल रहे थे)

यह कार्रवाई विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच को मजबूती दे रही है.



एसीबी की रडार पर 150 अधिकारी

एसीबी की एसआईटी (विशेष जांच टीम) अब और गहराई से जांच कर रही है. सूत्रों के अनुसार, गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल जैसी फर्मों को 55 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किए जाने के मामले में 2 अधीक्षण अभियंता, 32 एक्सईएन और 44 सहायक अभियंताओं सहित कुल 150 इंजीनियर्स जांच के घेरे में हैं. इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ में कई नए नाम सामने आ सकते हैं.



फरार आरोपी और लुकआउट नोटिस

कई प्रमुख आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनमें रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता मुकेश गोयल और अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा शामिल हैं. एसीबी ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें. सुबोध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एसीबी की एफआईआर को चुनौती दी है.

जांच की गति और आगे की संभावनाएं

एसीबी ने हाल ही में राजस्थान समेत दिल्ली, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में छापेमारी की, जिसमें कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हुए. गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट पेशी हो चुकी है और रिमांड पर पूछताछ जारी है. यह घोटाला "जल जीवन मिशन" को "जेल जाओ मिशन" में बदल चुका है. जांच में और परतें खुलने की आशंका है, जिससे विभाग में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

