CM भजनलाल का कांग्रेस पर हमला, भ्रष्टाचार पर किया जीरो टॉलरेंस का ऐलान

CM Bhajanlal Sharma in Jaipur: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के ऐतिहासिक जलमहल की पाल से राज्यस्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम का मंच न केवल स्वच्छता का संदेशवाहक बना, बल्कि यहीं से मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा राजनीतिक प्रहार भी किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की कठोर नीति स्पष्ट की.

कांग्रेस पर तीखा हमला

स्वच्छता मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस को "एक ऐसी बीमारी" करार दिया जो अपने साथ रहने वालों को भी डुबो देती है. बिहार चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की असलियत को पहचान चुकी है और उसकी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और लूट की राजनीति उसे धरातल पर ले आई है.

भ्रष्टाचार पर 'लाल झंडी' और जीरो टॉलरेंस

सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र "न खाऊंगा, न खाने दूंगा" को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा और उसे सीधे जेल भेजा जाएगा. उन्होंने दावा किया कि दो साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जो पिछली सरकारों में आम बात थी.

झाड़ू चली और रोड स्वीपर को मिली हरी झंडी

स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई की और कचरा डस्टबिन में डाला. उन्होंने सफाईकर्मियों को 'स्वच्छता योद्धा' बताते हुए उनके सम्मान पर जोर दिया और पीपीई किट वितरित किए. मुख्यमंत्री ने रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

उन्होंने जलमहल को गौरवशाली धरोहर बताते हुए इसे स्वच्छ रखने की अपील की और सिंगल यूज प्लास्टिक को चुनौती बताते हुए इसके पूर्ण त्याग का आह्वान किया.

इस दौरान उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के चेक वितरित किए और 'इंप्लिमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज' पुस्तिका का विमोचन किया, साथ ही जनसमूह को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई. कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित कई आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

कुल मिलाकर, जलमहल की पाल से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार में स्वच्छता, सख्ती और जीरो टॉलरेंस तीनों साथ-साथ चलेंगे.

