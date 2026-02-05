Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

'पुलिस नाम की चीज ने मेरी 'इरादतन' हत्या कर डाली...' लिखकर जालोर के व्याख्याता ने खत्म कर ली जिंदगी, मचा हड़कंप

Jaipur News: राजस्थान के जालोर जिले से जुड़े एक दुखद मामले में सस्पेंड चल रहे व्याख्याता ने जयपुर में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान मनोहरलाल भादू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जालोर जिले के सांचौर का निवासी था. यह घटना जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र की है, जहां उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 05, 2026, 10:26 AM IST | Updated: Feb 05, 2026, 10:26 AM IST

Trending Photos

अजमेर की बेटी ने रच दिया इतिहास! सूफिया सूफी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
7 Photos
ajmer news

अजमेर की बेटी ने रच दिया इतिहास! सूफिया सूफी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, कहीं 29.6°C की चुभती गर्मी तो कहीं 5.9°C की कांपती रात, जानेंआज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मौसम का दोहरा कहर, कहीं 29.6°C की चुभती गर्मी तो कहीं 5.9°C की कांपती रात, जानेंआज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! अब ऐसे लगेगी स्याही, नहीं तो मानी जाएगी लापरवाही
9 Photos
Panchayat Election 2026

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! अब ऐसे लगेगी स्याही, नहीं तो मानी जाएगी लापरवाही

राजस्थान में शीतलहर का सितम, 16 शहरों में पारा 10°C से नीचे, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में शीतलहर का सितम, 16 शहरों में पारा 10°C से नीचे, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

'पुलिस नाम की चीज ने मेरी 'इरादतन' हत्या कर डाली...' लिखकर जालोर के व्याख्याता ने खत्म कर ली जिंदगी, मचा हड़कंप

Jaipur News: मनोहरलाल भादू निलंबन के बाद जयपुर के महेश नगर इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. घटना के बाद उनके दोस्तों को एक सुसाइड नोट भेजा गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सुसाइड नोट में मृतक ने एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के अधिकारियों पर प्रताड़ना करने और इरादतन मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अजमेर एसओजी में वर्ष 2022 में दर्ज एक मामले को लेकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था. मृतक ने इसी दबाव और प्रताड़ना को आत्महत्या का कारण बताया है. घटना की सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की.

प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया गया है. एसओजी और स्थानीय पुलिस द्वारा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों और आरोपों की सच्चाई सामने आ सके.

फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों, दोस्तों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही सुसाइड नोट की सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपों की भी गहनता से जांच की जा रही है. इस घटना से न केवल मृतक के परिवार में शोक का माहौल है, बल्कि शिक्षा जगत और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news