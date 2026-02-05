'पुलिस नाम की चीज ने मेरी 'इरादतन' हत्या कर डाली...' लिखकर जालोर के व्याख्याता ने खत्म कर ली जिंदगी, मचा हड़कंप

Jaipur News: मनोहरलाल भादू निलंबन के बाद जयपुर के महेश नगर इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. घटना के बाद उनके दोस्तों को एक सुसाइड नोट भेजा गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सुसाइड नोट में मृतक ने एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के अधिकारियों पर प्रताड़ना करने और इरादतन मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अजमेर एसओजी में वर्ष 2022 में दर्ज एक मामले को लेकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था. मृतक ने इसी दबाव और प्रताड़ना को आत्महत्या का कारण बताया है. घटना की सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की.

प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू

पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया गया है. एसओजी और स्थानीय पुलिस द्वारा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों और आरोपों की सच्चाई सामने आ सके.

फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों, दोस्तों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही सुसाइड नोट की सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपों की भी गहनता से जांच की जा रही है. इस घटना से न केवल मृतक के परिवार में शोक का माहौल है, बल्कि शिक्षा जगत और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

