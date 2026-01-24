Zee Rajasthan
जमाल सिद्दीकी का बड़ा बयान, बोले- जो हिंदू को बड़ा भाई नहीं मानते वो पाकिस्तान चले गए, जिन्ना की राह पर औवेसी

Rajasthan News: बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के विवादित बोल सामने आए हैं. सिद्दीकी ने जयपुर में कहा कि जो हिंदू को अपना बड़ा भाई नहीं मानते वो पाकिस्तान चले गए.

Rajasthan News: बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के विवादित बोल सामने आए हैं. सिद्दीकी ने जयपुर में कहा कि जो हिंदू को अपना बड़ा भाई नहीं मानते वो पाकिस्तान चले गए. कांग्रेस नेता और औवेसी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. औवेसी पाकिस्तान के जनक जिन्ना की राह पर चल रहे हैं. मुस्लिमों को उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने आए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कांग्रेस नेताओं और औवेसी पर देश को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया. सिद्दीकी ने कहा कि कुछ लोग धर्म की राजनीति करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के नाम से मुसलमान को डराने का काम करते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि यह देश है, तो हम हिंदू और मुसलमान हैं.

यह संविधान है तो कुरान है. हमने ऐसे भी देश देखें जहां कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है. आज हमें इस्लाम में रहने का, संविधान को मानने का, कुरान को पढ़ने का अधिकार मिलता है, तो इस देश में मिलता है, हमें इस देश को मजबूत करना है. सिद्दीकी ने कहा कि कुछ लोग हैं, जो देश को फिर से हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, जो मुसलमान को नफरत की ओर लेकर जा रहे हैं.

अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को उनके प्लानिंग को फेल करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दूध और शक्कर की तरह जो अलग नहीं हो सकते. लोग बांटना चाहते हैं उनके नाम लेकर कहता हूं चाहे कांग्रेस के नेता हो या असीदुद्दीन ओवैसी हो, वो देश को बांटना चाहते हैं. हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, वो देश बांटना चाहते हैं, जिनको वंदे मातरम से तकलीफ थी.

सिद्दीकी ने कहा कि जो हिंदू को बड़ा भाई नहीं मानते थे, वो पाकिस्तान चले गए. आज हम यहां इसलिए रुके हैं, हमने इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान को नकारा है. आज हम यहां इसलिए रूके हैं, हम वंदे मातरम गाना चाहते थे, हमारे पास ऑप्शन था, हमें भारत माता की जय बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए यहां रुके, जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते थे, पाकिस्तान चले गए थे, हमने नकार दिया.

अब फिर से उस मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं, जो ना हमारे धर्म का भला चाहते हैं, ना देश का भला चाहते हैं. जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इसी प्रकार से ओवैसी घूम-घूमकर मुसलमान को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं. एक समय था, जिन्ना भी मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बना था, उसको भी वंदे मातरम से प्रॉब्लम थी. वह भी भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता था, वह भी मुसलमान को एक करता था, इकट्ठे हुए भी, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती थी कि देश बंट गया.

आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे देशवासियों की इकट्ठा करने की आवश्यकता है. भारत माता के नाम पर हमें एक होने की आवश्यकता है, हम सब भाई हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम सबको संविधान मजबूत करने की आवश्यकता है. हमें अपने विवेक से काम लेने की आवश्यकता है. हम अगर बटेंगे तो हम मजबूत नहीं कमजोर होंगे. भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं.

भारतीय जनता पार्टी हमारा संकल्प गरीब कल्याण है, हम किसी जाति धर्म का विकास नहीं करना चाहते. प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं देश में एक भी आदमी गरीब रहा भारत विकसित भारत नहीं बन पाएगा. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा पहले की सरकारों में खाते चले, इसलिए रोजगार नहीं देते थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबको काम मिल रहा है. हमने देखा मनरेगा था, उसे ज्यादा काम मिले इसके लिए प्रधानमंत्री ने जी राम जी कर दिया. इसलिए सबके वही खाता बंद होने वाले हैं सब बीजेपी के साथ जुड़कर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले हैं.

विजिटिंग कार्ड नहीं, चुनावी राजनीति में आएं

जमाल सिद्दीकी ने मुस्लमानों से कहा कि कहीं ना कहीं हम आलस, सत्ता की राजनीति में ज्यादा घुल मिल गए. आराम की जिंदगी जीने में लग गए और विजिटिंग कार्ड वाली राजनीति शुरू कर दी. अब विजिटिंग कार्ड वाली राजनीति से चुनावी राजनीति में आने की आवश्यकता है, हम बहुत मजबूत हो चुके हैं. जो गुमराह करने वाले हैं भड़काने वाले हैं, ऐसे मुद्दे निकालते रहेंगे. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में कोई परिवर्तन ला सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब बनाया

जमाल सिद्दीकी ने कहा कि जिन्होंने हम पर 70 साल राज किया. उन्होंने अगर सबसे ज्यादा गरीब बनाया तो मुसलमान हैं. राजनीति में भी मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा पिछड़ा बनाया. वो लोग सत्ता की राजनीति करते हैं हम गरीब कल्याण के लिए राजनीति करते हैं.

मुस्लिम भाई बहनों के बीच में जाकर एक होने की आवश्यकता है भारतीय पार्टी के साथ जोड़कर उन्हें साथ लाने की आवश्यकता है. केंद्र और राज्य सरकार ने योजनाओं की कोई कमी नहीं छोड़ी है, उन योजनाओं के माध्यम से विश्वास जगाना होगा. फरत फैलाने वाले लोग हमें लड़ने वाले लोग देश के बांटने वाले लोग उन्हें दूर करने के लिए लाखों लाखों प्रयास करते रहेंगे.

