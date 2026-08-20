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अंधेरे में घुसा और मच गया कोहराम! जमवारामगढ़ में पैंथर के हमले से 27 पशुओं की मौत, मुआवजे की मांग तेज

Jaipur News: जयपुर के जमवारामगढ़ के बोबाड़ी गांव में देर रात पैंथर पशु बाड़े में घुस गया. हमले में 27 भेड़-बकरियों की मौत और करीब एक दर्जन पशु घायल हो गए. ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने, गश्त बढ़ाने और प्रभावित पशुपालक को मुआवजा देने की मांग की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Amit kumar yadav
Published:Aug 20, 2026, 11:55 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 11:55 AM IST
अंधेरे में घुसा और मच गया कोहराम! जमवारामगढ़ में पैंथर के हमले से 27 पशुओं की मौत, मुआवजे की मांग तेज
Image Credit: ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की.

Jaipur News: राजधानी के जमवारामगढ़ जमवारामगढ़(जयपुर). उपखंड क्षेत्र के बोबाड़ी गांव में देर रात एक पैंथर के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. पैंथर एक पशु बाड़े में घुस गया और वहां मौजूद भेड़-बकरियों पर हमला कर दिया. हमले में 27 भेड़-बकरियों की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन पशु घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद गांव में काफी देर तक भय का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

पशु बाड़े में घुसकर किया हमला

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पैंथर रात के समय पशु बाड़े में पहुंचा. इसके बाद उसने वहां मौजूद भेड़-बकरियों पर एक के बाद एक हमला शुरू कर दिया. अचानक पशुओं के चीखने की आवाज सुनकर परिवार के लोग और आसपास रहने वाले ग्रामीण मौके की तरफ दौड़े.

जब तक लोग वहां पहुंचे, तब तक पैंथर कई पशुओं को अपना शिकार बना चुका था. ग्रामीणों की आवाजाही और हलचल बढ़ने पर पैंथर वहां से निकल गया. अंधेरा होने के कारण वह मौके से भागने में सफल रहा.

27 पशुओं की मौत से बड़ा नुकसान

पैंथर के हमले में 27 भेड़-बकरियों की मौत होने से पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. करीब एक दर्जन पशु घायल भी हुए हैं. एक ही रात में इतने पशुओं की मौत की सूचना के बाद ग्रामीणों में भी चिंता बढ़ गई है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व पंचायत समिति सदस्य दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने पशुपालक सायरमल दादरवाल से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और मौके पर हुए नुकसान का जायजा लिया.

वन विभाग को दी सूचना, कार्रवाई की मांग

दीपक शर्मा ने घटना की जानकारी वन विभाग सहित संबंधित उच्च अधिकारियों को दी. उन्होंने अधिकारियों से मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की, ताकि गांव में दोबारा इस तरह की घटना न हो.

ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर का आबादी क्षेत्र तक पहुंचना चिंता का विषय है. खासतौर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में डर बना हुआ है. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि पैंथर दोबारा गांव की तरफ आता है तो किसी व्यक्ति पर भी हमला हो सकता है.

पिंजरा लगाने और गश्त बढ़ाने की मांग

ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है. इसके साथ ही क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाने और पैंथर को जल्द पकड़ने की मांग भी की गई है. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने से किसी बड़े हादसे को टाला जा सकता है.

पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग

ग्रामीणों ने पैंथर के हमले में मारे गए और घायल पशुओं का सर्वे कराने की भी मांग उठाई है. उनका कहना है कि नुकसान का आकलन कर प्रभावित पशुपालकों को जल्द मुआवजा दिलाया जाना चाहिए. एक ही घटना में 27 पशुओं की मौत होने से संबंधित परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. ऐसे में ग्रामीण प्रशासन और वन विभाग से जल्द राहत की उम्मीद कर रहे हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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