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जमवारामगढ़ में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, लाठी-डंडों से किया हमला, 3 महिलाओं सहित 4 घायल

Rajasthan News: जमवारामगढ़ के पापड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चले. संघर्ष में 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल होकर जयपुर रेफर हुए हैं. पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Mar 18, 2026, 11:24 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 11:24 AM IST

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जमवारामगढ़ में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, लाठी-डंडों से किया हमला, 3 महिलाओं सहित 4 घायल

Jaipur News: जयपुर जिले के जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के पापड़ गांव में जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक खाली भूखंड पर कब्जे और मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले. इस खूनी संघर्ष में तीन महिलाओं सहित कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

हमला में मां-बेटी भी हुई लहूलुहान
पापड़ गांव में एक खाली जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी. बुधवार को यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. बता दें कि देखते ही देखते दोनों ओर से हमला शुरू हो गया. लाठी-डंडों के साथ-साथ एक-दूसरे पर पत्थर भी बरसाए गए. झगड़े में एक पक्ष से सुगना देवी और हेमराज घायल हुए, वहीं दूसरे पक्ष की नानगी देवी और बरफी देवी को भी चोटें आईं. घायलों को तुरंत स्थानीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण चारों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस पूरी वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष बेखौफ होकर एक-दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है.

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पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही जमवारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुँची और स्थिति को काबू में किया. बता दें कि पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में बीएनएसएस की धारा 170 के

तहत तीन जनों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में प्रकाश, सरदार (निवासी पापड़) और सोहन (निवासी राहोरी) शामिल हैं.

वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ-साथ वायरल वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

हास्य कवि सम्मेलन ने बांधा समां, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी समारोह में की शिरकत

जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, झोटवाड़ा द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत कर सभी उपस्थित आमजन, उद्यमियों और क्षेत्रवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी.

बता दें कि कार्यक्रम के दौरान आपसी सौहार्द, भाईचारे और सांस्कृतिक समरसता का माहौल देखने को मिला. हास्य कवियों की शानदार प्रस्तुतियों ने मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया और पूरे आयोजन को उत्साह और आनंद से भर दिया.इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद गुप्ता, आलोक, वीरेंद्र, सुभाष, राजेंद्र, नरेश जाजु, प्रतीक जैन, सूर्यकांत और विपिन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

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