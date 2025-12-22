जयपुर जंतर-मंतर में शीतकालीन संक्रांति पर विशेष एस्ट्रो नाइट स्काई कार्यक्रम आयोजित

Jantar Mantar Jaipur: गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक जंतर-मंतर में खगोल विज्ञान की अद्भुत झलक देखने को मिली.पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 'एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म' के अंतर्गत 'शीतकालीन संक्रांति' (Winter Solstice) पर एक विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.यह आयोजन न केवल पर्यटकों के लिए, बल्कि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक शानदार अवसर रहा.

यंत्रों के माध्यम से समय और स्थिति की गणना

जंतर-मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के उप निदेशक कैलाश मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सूर्य की स्थिति का सटीक मापन रहा.जब सूर्य अपने चरम पर था, तब जंतर-मंतर में स्थापित षष्ठांश यंत्र और दक्षिणोवर्ती भित्ति यंत्र के माध्यम से खगोलीय गणनाएँ की गईं.विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित ये प्राचीन यंत्र आज भी आधुनिक विज्ञान की तरह ही सटीक परिणाम देते हैं.

विशेषज्ञों ने साझा किया ज्ञान

जंतर-मंतर के व्याख्या केंद्र में आयोजित सत्र के दौरान विषय विशेषज्ञ श्वेता वैष्णव, गोविंद दाधिच और खगोलविद राहुल शर्मा ने प्रजेंटेशन के माध्यम से शीतकालीन संक्रांति के वैज्ञानिक महत्व को समझाया.उन्होंने बताया कि साल के इस सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात का खगोलीय आधार क्या है और पृथ्वी की धुरी के झुकाव का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है.

देशी-विदेशी पर्यटकों में दिखा उत्साह

दो चरणों (सुबह 11:30 से 1:30 और शाम 6:00 से 8:00 बजे तक) में चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और विदेशी पर्यटक शामिल हुए.शाम के सत्र में 'एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म' के तहत आसमान में तारों और ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए पर्यटक काफी उत्साहित दिखे.

इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जयपुर का जंतर-मंतर केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि जीवित वेधशाला है जो आज की पीढ़ी को हमारे गौरवशाली वैज्ञानिक इतिहास से जोड़ती है.

