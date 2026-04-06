जापानी महिला के साथ जयगढ़ किले छेड़छाड़, सीसीटीवी वायरल, फुटेज देख हरकत में आई पुलिस

Japanese Tourist Harassed: आमेर के जयगढ़ किले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. सुबह करीब 8:10 बजे गणेश पोल और जयगढ़ के बीच एक जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की घटना हो गई. महिला जयगढ़ महल की ओर जा रही थी, तभी पांच युवकों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की.



यह घटना जयगढ़ से आमेर महल की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुई. सीसीटीवी कैमरों में जयगढ़ से महल की ओर आते हुए पांच युवक साफ दिखाई दिए हैं. फुटेज में युवकों की गतिविधियां दर्ज हैं, जिनके आधार पर पुलिस अब उनकी पहचान करने में जुटी हुई है. पीड़ित महिला ने तुरंत आमेर थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई.

जापानी महिला जयगढ़ के सुरक्षा कार्मिकों के साथ थाने आई थी और उसने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी. आमेर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

यह घटना आमेर-जयगढ़ क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रही है. जयगढ़ किला जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां रोजाना सैकड़ों विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं. खासकर जापान, यूरोप और अमेरिका से आने वाले पर्यटक यहां ज्यादा संख्या में आते हैं. ऐसी घटनाएं न केवल पर्यटन को प्रभावित करती हैं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक छवि को भी धक्का पहुंचाती हैं.

पुलिस ने बताया कि महिला पर्यटक सुबह अकेले ही घूमने निकली थी. घटना के बाद वह काफी घबराई हुई थी. जयगढ़ के स्थानीय कार्मिकों ने तुरंत उसकी मदद की और थाने तक पहुंचाया. पुलिस अब आसपास के क्षेत्रों में भी जांच कर रही है और अन्य सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं.

राजस्थान पर्यटन विभाग और पुलिस प्रशासन को विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए और अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत है. आमेर-जयगढ़ जैसे संवेदनशील पर्यटन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने, ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने और महिला पर्यटकों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग उठने लगी है.

इस मामले में आमेर थाना प्रभारी ने कहा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और तेजी से की जा रही है. अगर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित महिला को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now