/राजनीतिक नौटंकी है कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साधा निशाना

Rajasthan Politics: राजस्थान के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के हालिया विरोध-प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी बताया है. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्यों तथा युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों से कांग्रेस बौखला गई है. यही वजह है कि पार्टी के नेता लगातार भ्रामक राजनीति कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस से तुष्टिकरण की राजनीति छोड़कर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की.

राहुल गांधी पर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप

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जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि हाल ही में युवाओं के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से संवाद कर उनकी बात सुनी और समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल की. इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए, जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना था.



कांग्रेस शासनकाल में पेपर लीक का मुद्दा उठाया

गृह राज्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपने शासनकाल को याद करना चाहिए, जब राजस्थान में बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं और लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय की सरकार ने इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं की. बेढम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाते हुए युवाओं को निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां देने का कार्य किया है.



भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास और सुशासन को नई दिशा मिली है. उन्होंने दावा किया कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने और प्रशासनिक सुधारों पर लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.



मोदी सरकार की उपलब्धियों का किया उल्लेख

गृह राज्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी सराहना करते हुए कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में विकास, आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विकास के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रही हैं, जबकि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति करने के बजाय केवल विरोध की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता अब विकास और सुशासन के साथ खड़ी है तथा राजनीतिक लाभ के लिए किए जा रहे ऐसे प्रदर्शनों को अच्छी तरह समझती है.

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