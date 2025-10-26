Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: गहलोत राज में भ्रष्टाचारियों को मिलती थी छूट, गृह राज्यमंत्री बेढम ने पलटवार करते हुए कसा तंज

Rajasthan Politics: गृह राज्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता था और भ्रष्टाचार को माफ किया जाता था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 26, 2025, 06:09 AM IST | Updated: Oct 26, 2025, 06:09 AM IST

Rajasthan Politics: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया है. गहलोत ने फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मामला उठाया तो बेढम ने कहा, गहलोत को खुद के कार्यकाल का सपना आता है. बिना सोचे बिना देखे ट्वीट कर देते हैं, उनके राज में भ्रष्टाचारी को माफ किया जाता था, अब वो ट्वीट कर जनता को गुमराह कर रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ट्वीट कर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला. गहलोत ने X पर लिखा कि भाजपा सरकार यानी हर ओर भ्रष्टाचार !. गहलोत के बयान पर गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया. बेढम ने कहा कि गहलोत को अपराध और भ्रष्टाचार के अपने शासन के दिन सपने में याद आ रहे हैं, इस लिए वो भजन लाल सरकार पर हर दिन झूठे और भ्रामक आरोप लगाते है.

बेढम ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ना तो आंकड़ों को देख रहे है. और ना वह यह अध्ययन कर रहे है. कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर प्रकार के अपराध में भारी कमी है. अशोक गहलोत को खुद के कार्यकाल का सपना दिखाई देता है और उसी को ट्वीट कर देते हैं. जो भी अशोक गहलोत के सोशल मीडिया को चला रहा है वो उनको बताए झूठे आरोपों के साथ ट्वीट कर देता है. लेकिन इतने वरिष्ठ नेता है. इनको खुद को यह सोचना चाहिए कि प्रदेश में उनकी सरकार की तुलना में किस तरह से अपराध में कमी आई है.

