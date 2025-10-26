Rajasthan Politics: गहलोत राज में भ्रष्टाचारियों को मिलती थी छूट, गृह राज्यमंत्री बेढम ने पलटवार करते हुए कसा तंज

Rajasthan Politics: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया है. गहलोत ने फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मामला उठाया तो बेढम ने कहा, गहलोत को खुद के कार्यकाल का सपना आता है. बिना सोचे बिना देखे ट्वीट कर देते हैं, उनके राज में भ्रष्टाचारी को माफ किया जाता था, अब वो ट्वीट कर जनता को गुमराह कर रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ट्वीट कर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला. गहलोत ने X पर लिखा कि भाजपा सरकार यानी हर ओर भ्रष्टाचार !. गहलोत के बयान पर गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया. बेढम ने कहा कि गहलोत को अपराध और भ्रष्टाचार के अपने शासन के दिन सपने में याद आ रहे हैं, इस लिए वो भजन लाल सरकार पर हर दिन झूठे और भ्रामक आरोप लगाते है.

बेढम ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ना तो आंकड़ों को देख रहे है. और ना वह यह अध्ययन कर रहे है. कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर प्रकार के अपराध में भारी कमी है. अशोक गहलोत को खुद के कार्यकाल का सपना दिखाई देता है और उसी को ट्वीट कर देते हैं. जो भी अशोक गहलोत के सोशल मीडिया को चला रहा है वो उनको बताए झूठे आरोपों के साथ ट्वीट कर देता है. लेकिन इतने वरिष्ठ नेता है. इनको खुद को यह सोचना चाहिए कि प्रदेश में उनकी सरकार की तुलना में किस तरह से अपराध में कमी आई है.

इसके लिए अशोक गहलोत को तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की पीठ थपथपानी चाहिए. बेढम ने कहा कि महिला अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कालिका यूनिट का गठन किया है. पुलिस को संसाधनों से लेस किया है. अपराधों में कमी आई. संगठित अपराध और पेपर माफियाओं के खिलाफ योजना के साथ कार्रवाई की गई.

भ्रामक बयान दे रहे हैं गहलोत

बेढम ने कहा कि अशोक गहलोत झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं. पुलिस अपराधियों भय और आमजन में विश्वास के साथ हम काम कर रही है. दलितों पर अपराध में कमी आई है. कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है. वो उसी दलित समाज से आते हैं.

उनकी सरकार में मंत्री थे, लेकिन दलित अत्याचार में राजस्थान पहले नम्बर पर था. बेढम ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत भ्रष्टाचार की बात करते हैं. कैसे भूल गए उनकी सरकार में सचिवालय के दफ्तर में सोना और करोड़ो रुपए की नकदी मिली थी. किस आधार पर वो आज हमारी सरकार पर सवाल उठा सकते हैं. पेपर लीक के तार उनके दफ्तर तक पहुंच गए, क्या इस सच्चाई से इनकार कर सकते है?

