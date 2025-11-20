धर्म परिवर्तन कराने वालों के पीछे खड़े होकर राजनीति करना चाहती है कांग्रेस- जवाहर सिंह बेढम

Jaipur News: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धर्म विरोधी कानून को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी पर तंज कसा. बेढम ने कहा कि कांग्रेस धर्म परिवर्तन कराने वालों के पीछे खड़े होकर राजनीति करना चाहती है. राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू हो गया है, इसकी पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे.

प्रदेश में इस साल विधानसभा में राजस्थान विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक पास कराया गया. इसके बाद अधिसूचना जारी कर इसे कानून बना दिया गया. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यकर्ताओं को इस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं. यह कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.

डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में शादी का झांसा देकर, इलाज के नाम पर, डराकर धमकाकर या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराए जाते थे. इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर लचीला कानून बनाया हुआ था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए देश में सबसे कठोर कानून बनाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बेढम ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकर्ताओं को धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेद कानून का विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं. इससे ऐसा लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वालों का समर्थन कर रहे हैं. यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है.

डोटासरा की हिंदू विरोधी मानसिकता सामने आ रही है. मैं कहता हूं कि डोटासरा के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा. राजस्थान में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. डोटासरा की मंशा को सफल नहीं होने दिया जाएगा.

गृह राज्यमंत्री बेढम ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, यह आप ही देख सकते हैं. उनके शासन काल में हिंदू धर्म माने वाले और आदिवासी लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिली थी. मिशनरीज ने बाहर से आकर बरगलाकर धर्म बदलावाया था. इसके बाद कठोर कानून बनाया गया.

इस तरह के बयानबाजी से कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है. विधानसभा में जब बिल लाया गया था तब भी कांग्रेस ने बहिष्कार कर इसका विरोध किया था. अब साफ है कांग्रेस के लोग राजस्थान में धर्म परिवर्तन करने वालों के पीछे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही

राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पास किया था. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद 29 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसके बाद कानून के प्रावधान पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं. उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई चल रही है. ऐसे में यह बयान महत्वपूर्ण है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-