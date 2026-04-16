/जयपुर में JCTSL कर्मचारियों का विरोध, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लालकोठी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन

JCTSL Employees Protest Jaipur: जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) के कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज लालकोठी स्थित मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
JCTSL Employees Protest Jaipur: राजस्थान के जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) के कर्मचारियों ने आज लालकोठी स्थित मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया. कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं पर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया गया है.
कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. JCTSL कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर लालकोठी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
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इन मांगों को लेकर प्रदर्शन
NPS/GPF के बकाया पैसे जमा करवाने, ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने, नई बसों के आने में हो रही देरी को दूर करने, बसों के खराब मेंटेनेंस को सुधारने, लंबे समय से ऑफिस में बाबू का कार्य कर रहे कंडक्टरों को बसों पर ड्यूटी लगाने, नई बसों के संचालन के लिए रिक्त पदों पर भर्ती करने, मुख्यालय के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने वाले रिटायर्ड संविदाकर्मी डिपो मैनेजरों पर कार्रवाई की मांग रखा.
7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन
जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
कंडक्टरों की ड्यूटी को लेकर भी नाराजगी
कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि लंबे समय से कुछ लोग आपसी मिलीभगत के चलते बसों पर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और ऑफिस में बाबू का काम कर रहे हैं. कर्मचारियों ने मांग की है कि ऐसे कंडक्टरों को तुरंत बसों पर ड्यूटी लगाई जाए.
साथ ही कर्मचारियों ने बसों के खराब मेंटेनेंस का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना है कि खराब रखरखाव के कारण बसें बीच रास्ते में ही खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
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