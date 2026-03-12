JDA transfer list: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी कर दी गई है. इस बड़े फेरबदल में करीब एक दर्जन उपायुक्तों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जेडीए के नए जोनल सिस्टम और प्रशासनिक सुधार के तहत यह तबादला किया गया है, जिससे जोनल कार्यों, ट्रैफिक, लैंड पूलिंग, वसूली और जनसुनवाई जैसे विभागों में ताजगी लाने का प्रयास किया गया है.

जोनल जिम्मेदारियों में बड़े बदलाव

देविका तोमर को जोन-1 से हटाकर जोन-A की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

संजय गौरा को जोन-2 से जोन-B का प्रभार दिया गया है.

अपूर्वा परवाल को जोन-3 से जोन-C की कमान सौंपी गई है.

ये तीनों प्रमुख जोन हैं, जहां शहरी विकास, भवन निर्माण और नियमितीकरण के बड़े कार्य होते हैं. इन अधिकारियों के तबादले से इन जोनों में नई ऊर्जा और तेजी आने की उम्मीद है.

ट्रैफिक, लैंड पूलिंग और वसूली में नए प्रभार

महावीर सिंह को उपायुक्त ट्रैफिक के साथ जोन-19 और 21 की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. इससे ट्रैफिक प्रबंधन और इन जोनों में एक साथ काम करने की क्षमता बढ़ेगी.

अनुज भारद्वाज को PRN-दक्षिण से हटाकर लैंड पूलिंग के साथ वसूली विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. यह विभाग जेडीए के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है.

राजेंद्र सिंह को PRN-उत्तर से जोन-23 और 24 का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है.



जनसुनवाई, प्रवर्तन और प्रशासनिक प्रभार

वर्षा शर्मा को जोन-6 से हटाकर जनसुनवाई और प्रवर्तन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. जनसुनवाई में शिकायतों का तेज निस्तारण और प्रवर्तन में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा.



सत्यम खंडेलवाल को उपायुक्त प्रशासन के साथ जोन-22 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे प्रशासनिक कार्यों में और मजबूती आएगी.

ये तबादले जेडीए के नए जोनल ढांचे को मजबूत करने और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता की शिकायतों का निस्तारण भी बेहतर होगा. जेडीए के अधिकारियों ने कहा कि यह फेरबदल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे कोई काम प्रभावित नहीं होगा.

