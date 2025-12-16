Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर जोन 14 में JDA का चला बुलडोज़र, लक्ष्मी मंदिर-टोंक रोड से अतिक्रमण हटा

जयपुर में जेडीए ने जोन 14 में वाटिका, बिलवा और सीतापुरा की तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया और सड़क सीम से अतिक्रमण को हटाया

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Dec 16, 2025, 09:03 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 09:03 AM IST

Trending Photos

दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर है खूबसूरत जगह, सर्दियों में यहां के नजारे मोह लेगें आपका मन
8 Photos
rajasthan place to visit

दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर है खूबसूरत जगह, सर्दियों में यहां के नजारे मोह लेगें आपका मन

Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...
7 Photos
destination

Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...

Sri Ganganagar Weather: भीषण कोहरे से ब्लर हुआ श्री गंगानगर, भयंकर धुंध से सड़क-हाई-वे सब धुंधला, धीमी हुई प्रदेश की रफ्तार
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Sri Ganganagar Weather: भीषण कोहरे से ब्लर हुआ श्री गंगानगर, भयंकर धुंध से सड़क-हाई-वे सब धुंधला, धीमी हुई प्रदेश की रफ्तार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी

जयपुर जोन 14 में JDA का चला बुलडोज़र, लक्ष्मी मंदिर-टोंक रोड से अतिक्रमण हटा

Jaipur News : जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन-03 क्षेत्र में बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई को अंजाम दिया है. उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) राहुल कोटोकी के निर्देशन में 15 दिसंबर 2025 को प्रवर्तन शाखा ने लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे, लालकोठी–लक्ष्मी मंदिर चौराहा से टोंक रोड अंडरपास तक सड़क सीमा पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटा दिए गये.

45 स्थानों पर सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाया

JDA प्रवर्तन दल ने इस दौरान लगभग 45 स्थानों पर सड़क सीमा के भीतर किए गए अतिक्रमणों को हटाया. इनमें अस्थायी निर्माण, टीन शेड, तिरपाल, लकड़ी–टीन की झोपड़ियां और अन्य अवैध संरचनाएं शामिल थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इन सभी को राजस्व व तकनीकी स्टाफ की मौजूदगी में ध्वस्त कर सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

अवैध कॉलोनी बसानी की कोशिश फेल

आपको बता दें कि जोन-14 के अंतर्गत ग्राम वाटिका (सिमलिया रोड, सांगानेर) में क्रिस्टल रॉयल के सामने करीब 02 बीघा भूमि पर बिना भू-रूपांतरण एवं जेडीए की स्वीकृति के बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध संरचनाओं को जेसीबी मशीनों की सहायता से प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया है. इसी प्रकार ग्राम बिलवा में लगभग 1 बीघा कृषि भूमि पर आर ग्राम सीतापुरा में करीब 1 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, प्लॉटों की बाउंड्रीवाल एवं अन्य निर्माणों को भी हटाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया गया है.

अवैध निर्माण हुए सीलबंद

वहीं, जोन-01 के अंतर्गत गांधी नगर मोड़ सर्किल के पास शंकर मिष्ठान भंडार, भूखण्ड संख्या-02 में किए गए अवैध निर्माण पर जेडीए अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत पूर्व में की गई सीलिंग के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर सक्षम स्वीकृति के बाद पुनः पुख्ता सीलिंग कर दी गयी. अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों को ईंटों की दीवार से बंद कर ताले और सील लगाई गई.

85 जगहों से हटाए गये अवैध निर्माण

इसके अतिरिक्त जोन-03 में सहकार मार्ग से लालकोठी, लक्ष्मी मंदिर चौराहा से टोंक रोड अंडरपास तक और लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे इंडियाना होटल के सामने और आसपास सड़क और फुटपाथ सीमा पर किए गए अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की गयी. 85 स्थानों पर लगाए गए बांस-तंबू, तिरपाल, थड़ियां और ठेलों को हटाकर सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news