Alert: बिना अनुमति बनी कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन पर कब्जा हटाया

Jaipur News: जयपुर में जेडीए ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई इलाकों में बुलडोजर चलाया. न्यू सांगानेर रोड, टोंक रोड, मानसरोवर और अजमेर रोड समेत 100 से ज्यादा स्थानों पर अतिक्रमण हटाए गए. साथ ही दूदू क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया. इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़कें साफ करना और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है.
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Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर बुलडोजर चलाया. 27 मार्च को न्यू सांगानेर रोड स्थित स्कीपर्स वैली योजना में 40 और 30 फीट सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया. इस कार्रवाई के दौरान बाउंड्रीवाल, कमरे और लेट-बाथ जैसे निर्माणों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया, जिससे सड़क क्षेत्र को खाली कराया जा सका.
इसी दिन टोंक रोड पर लक्ष्मी मंदिर तिराहा से लालकोठी सब्जी मंडी तक और सेंट्रल पार्क से स्टैच्यू सर्किल होते हुए आगे तक भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. इन क्षेत्रों में फुटपाथ और सड़क किनारे लगे ठेले, टीनशेड, होर्डिंग, काउंटर और अन्य अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर आमजन के लिए रास्ता साफ किया गया. जेडीए की इस कार्रवाई से यातायात सुचारू बनाने और पैदल यात्रियों को राहत देने का प्रयास किया गया.
इसके बाद 28 मार्च को मानसरोवर क्षेत्र में राधास्वामी नगर के प्लॉट नंबर 84-85 पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई. यहां स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कर सेटबैक एरिया को भी कवर कर लिया गया था. जेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया.
यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना
जेडीए ने शहर के प्रमुख मार्गों पर भी व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. एसएमएस अस्पताल से रामबाग सर्किल तक करीब 100 स्थानों पर सड़क किनारे फैले अतिक्रमणों को हटाया गया. इस दौरान नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों से सामान भी जब्त किया. इस कदम का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करना है.
बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी जेडीए ने कड़ा रुख अपनाया. 30 मार्च को अजमेर रोड स्थित दूदू क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया. बालाजी विहार द्वितीय नामक कॉलोनी, जो करीब 3 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही थी, उसे प्रारंभिक स्तर पर ही हटा दिया गया. वहीं, फेलिसिटी कॉलोनी में लगभग 60 बीघा कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण और स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था, जिसे जेसीबी की मदद से हटाया गया.
इन कॉलोनियों में सड़क, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कार्य अवैध रूप से किए जा रहे थे. जेडीए की इस सख्त कार्रवाई से साफ संकेत है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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