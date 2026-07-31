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भैराणा धाम में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आवंटित जमीन को JDA ने किया निरस्त

Bhairana Dham: जयपुर के दूदू स्थित भैराणा धाम के पास प्रस्तावित RIICO औद्योगिक क्षेत्र को लेकर चल रहे लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद जेडीए ने बड़ा फैसला लिया है. भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में 206.98 हेक्टेयर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया. स्थानीय लोगों, साधु-संतों के विरोध और क्षेत्र की हरित पट्टी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Dilip choudhary
Published:Jul 31, 2026, 12:23 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 12:23 PM IST
भैराणा धाम में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आवंटित जमीन को JDA ने किया निरस्त
Image Credit: Bhairana Dham

Rajasthan News: जयपुर जिले के दूदू स्थित भैराणा धाम के पास प्रस्तावित RIICO औद्योगिक क्षेत्र को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बीच जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) ने बड़ा फैसला लिया है. जेडीए की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में RIICO के लिए आवंटित 206.98 हेक्टेयर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही अब इस क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया जा सकेगा. यह निर्णय स्थानीय लोगों के लगातार विरोध और क्षेत्र की हरित पट्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

साधु-संतों और ग्रामीणों के आंदोलन का दिखा असर

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भैराणा धाम के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का पिछले कई दिनों से साधु-संत, ग्रामीण और सामाजिक संगठन लगातार विरोध कर रहे थे. आंदोलन के दौरान 'भैराणा धाम बचाओ, RIICO भगाओ' जैसे नारे लगाए गए. संतों का कहना था कि यह क्षेत्र करीब 500 वर्ष पुरानी तपोस्थली और मोक्ष स्थली के रूप में धार्मिक आस्था का केंद्र है. ऐसे पवित्र स्थान के समीप औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से धार्मिक, पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा. भीषण गर्मी के बावजूद साधु-संतों ने धरना जारी रखा और अग्नितप जैसे प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम भी आयोजित किए. आंदोलन को स्थानीय ग्रामीणों का भी व्यापक समर्थन मिला.

राजनीतिक दलों का भी मिला समर्थन

भैराणा धाम आंदोलन को समय के साथ राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी RIICO परियोजना के विरोध में जयपुर कूच किया था. वहीं, पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने कांग्रेस की ओर से आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की थी. इससे आंदोलन को और मजबूती मिली और सरकार पर दबाव बढ़ता गया.

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साधु-संतों के पक्ष में बयान दे चुके थे. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संत रामरतन दास ने चेतावनी दी थी कि जब तक RIICO परियोजना को पूरी तरह हटाया नहीं जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

800 बीघा जमीन पर प्रस्तावित था औद्योगिक क्षेत्र

भैराणा गांव में करीब 800 बीघा जमीन RIICO को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आवंटित की गई थी. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना था कि यह क्षेत्र हरित पट्टी का हिस्सा है और धार्मिक महत्व भी रखता है. विरोध के दौरान पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था दोनों मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए. अब जेडीए द्वारा आवंटन निरस्त किए जाने के बाद इस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है.

हरित क्षेत्र को बचाने का भी बना आधार

जेडीए के फैसले में स्थानीय विरोध के साथ-साथ ग्रीन एरिया (हरित पट्टी) को सुरक्षित रखने का पहलू भी महत्वपूर्ण माना गया. अधिकारियों के अनुसार, पर्यावरणीय संतुलन और जनभावनाओं को देखते हुए भूमि आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया. इससे क्षेत्र की प्राकृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिलेगी.

आंदोलनकारियों ने फैसले का किया स्वागत

भूमि आवंटन निरस्त होने के बाद आंदोलन से जुड़े साधु-संतों और ग्रामीणों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया. उनका कहना है कि यह फैसला जनभावनाओं और लोकतांत्रिक विरोध की सफलता का प्रतीक है. हालांकि, आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि वे सरकार के आगे के कदमों पर नजर रखेंगे, ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में किसी अन्य रूप में औद्योगिक परियोजना शुरू न की जा सके. भैराणा धाम विवाद में जेडीए का यह फैसला न केवल स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जनविरोध, धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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