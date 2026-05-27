/जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन, 3 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

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Jaipur News : जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला दिया है.
Jaipur News : जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए, कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीनों की सहायता से सरकारी भूमि, रोड सीमा और कृषि भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया.
जोन-8 में डिग्गी रोड मुहाना मोड़ पर रोड सीमा पर अतिक्रमण कर बनाए गए चबूतरे, बाउंड्रीवाल, लोहे के एंगल और टिनशेड को सुओमोटो कार्रवाई के तहत नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.
वहीं जोन-7 क्षेत्र में बजरी मंडी रोड कनकपुरा स्थित करीब 30×500 फीट गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते की भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए. यहां बाउंड्रीवाल, चबूतरे और टिनशेडनुमा कोठरी बनाकर कब्जा किया गया था, जिसे राजस्व एवं तकनीकी स्टॉफ की निशानदेही पर जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.
इधर जोन-12 में कालवाड़ रोड स्थित ग्राम मांडा भोपावास में करीब 34 बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमति बसाई जा रही, अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई. यहां बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कें और अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया. इसी क्षेत्र में करीब 11 बीघा कृषि भूमि पर “हनुमान नगर” नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर भी बुलडोजर चलाया गया.
इसके अलावा ग्राम पिंडोलाई रोड पर करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण और मिट्टी-ग्रेवल सड़कों को भी ध्वस्त किया गया.
जेडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई में हुए खर्च की वसूली नियमानुसार संबंधित लोगों से की जाएगी. लगातार चल रही इन कार्रवाइयों से अवैध कॉलोनी काटने वालों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
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