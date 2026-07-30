/बालकनी से लेकर घर-छत पर बिखेरें हरियाली, जयपुर में यहां केवल 50 और 80 रुपये में मिल रहे बड़े पौधे

Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने शहर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से रियायती दरों पर पौध वितरण अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के तहत करीब 95 हजार पौधों का वितरण किया जाएगा. इसके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 12 वितरण केंद्र बनाए गए हैं, ताकि लोगों को अपने नजदीकी स्थान से आसानी से पौधे मिल सकें. हर केंद्र पर लगभग 6 हजार या उससे अधिक पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

रियायती दरों पर मिल रहे 5 और 10 फीट के पौधे

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इस अभियान में नागरिकों को दो अलग अलग आकार के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. 5 फीट ऊंचाई वाले पौधे 50 रुपये प्रति पौधा और 10 फीट ऊंचाई वाले पौधे 80 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर दिए जा रहे हैं. वितरण में फलदार, फूलदार और छायादार पौधों को शामिल किया गया है, जिससे लोग अपने घर, संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर हरियाली बढ़ाने में भागीदारी कर सकें.

पहली बार ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

JDA ने इस वर्ष पौध वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पहली बार 'Pay For Plant' सुविधा शुरू की है. इस व्यवस्था के तहत 29 जुलाई से इच्छुक नागरिक पौधों के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. भुगतान पूरा होने के बाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित 12 वितरण केंद्रों से पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं. इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है.

JDA द्वारा पहली बार ‘Pay For Plant’ सुविधा के माध्यम से पौधों के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था 29 जुलाई से शुरु की जा रही है।

इसके तहत ऑनलाइन भुगतान के बाद प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक शहर के 12 निर्धारित वितरण केन्द्रों से पौधे प्राप्त किए जा सकेंगे।



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पौधारोपण के लिए मिलेगा वैज्ञानिक मार्गदर्शन

इस बार केवल पौध वितरण ही नहीं, बल्कि पौधों के बेहतर संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. JDA ने पौधों की सर्वाइवल दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वितरण केंद्र पर वैज्ञानिक तरीके से पौधारोपण करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. इससे लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का सही तरीका समझने में मदद मिलेगी.

इन 12 केंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं पौधे

पौध वितरण के लिए जवाहर सर्किल, लिव्य कुंज पार्क, रामनिवास बाग, नेहरू बालोद्यान, सेंट्रल पार्क, शिवाजी नगर पार्क (श्याम नगर थाने के पीछे), त्रिवेणी नगर सामुदायिक केंद्र, बुडेलण्ड पार्क, वैशाली नर्सरी पार्क, करणी पार्क (कालवाड़ रोड), मच्छर नगर पार्क (चित्रकूट, अजमेर रोड) और स्मृति वन (झोटवाड़ा रोड, विद्याधर नगर) को वितरण केंद्र बनाया गया है. पहले आठ केंद्रों पर 5 फीट के 4375 और 10 फीट के 2250 पौधे उपलब्ध रहेंगे, जबकि वैशाली नर्सरी पार्क, करणी पार्क, मच्छर नगर पार्क और स्मृति वन में 5 फीट के 5250 तथा 10 फीट के 2700 पौधों का वितरण किया जाएगा.