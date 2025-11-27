Zee Rajasthan
जयपुर के वैशाली नगर में शिव मंदिर पर अतिक्रमण नोटिस चस्पा, श्रद्धालुओं में रोष

जयपुर के वैशाली नगर में गांधीपथ स्थित शिव मंदिर पर JDA द्वारा अतिक्रमण का नोटिस जारी किए जाने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में तीखा विरोध फैल गया है. JDA के प्रवर्तन अधिकारी अरुण पुनिया ने मंदिर की बाउंड्रीवाल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए सात दिनों के भीतर जवाब तलब किया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 27, 2025, 03:59 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 03:59 PM IST

जयपुर के वैशाली नगर में शिव मंदिर पर अतिक्रमण नोटिस चस्पा, श्रद्धालुओं में रोष

Jaipur News: जयपुर के वैशाली नगर के गांधीपथ स्थित शिव मंदिर पर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा जारी किए गए नोटिस ने स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में तीखा विरोध पैदा कर दिया है. बीते दिन JDA के प्रवर्तन अधिकारी अरुण पुनिया द्वारा मंदिर की बाउंड्रीवाल पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें सात दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. यह नोटिस सामने आते ही क्षेत्र में विरोध और चिंता की लहर दौड़ गई है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, शिव मंदिर वर्षों से इसी स्थान पर स्थित है और JDA के पार्क परिसर का ही हिस्सा माना जाता रहा है. लोग रोजाना यहां पूजा-अर्चना करते हैं और इसे समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र बताया जाता है. ऐसे में अचानक अतिक्रमण का नोटिस जारी किया जाना क्षेत्रवासियों के लिए चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है. निवासियों का कहना है कि मंदिर किसी व्यक्ति विशेष ने निजी लाभ के लिए नहीं बनाया, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा है.

नोटिस लगाए जाने के बाद से ही श्रद्धालुओं में यह डर भी गहरा गया है कि यदि मामला स्पष्ट नहीं हुआ तो प्रशासन कहीं बुलडोजर कार्रवाई न कर दे. लोग इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहते हैं कि प्रशासन को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए. यह मंदिर वर्षों से यहां है, अचानक इसे अतिक्रमण कह देना अनुचित है. अब भगवान शंकर ही मंदिर की रक्षा करेंगे. ऐसा कहते हुए कई श्रद्धालुओं ने JDA की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि यदि किसी प्रकार का विवाद या भूमि संबंधी स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो पहले स्थानीय प्रतिनिधियों, मंदिर समिति और निवासियों से संवाद किया जाना चाहिए था. नोटिस को सीधे मंदिर परिसर में चस्पा करना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है.

फिलहाल, JDA की इस कार्रवाई पर बहस तेज हो गई है और स्थानीय लोग एकजुट होकर मंदिर की सुरक्षा और स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी में जुट गए हैं. आने वाले दिनों में प्रशासन के रुख और बातचीत पर ही आगे की स्थिति निर्भर करेगी.

