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जयपुर में JDA का बुलडोजर एक्शन, सेक्टर रोड से हटाए 36 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण, मैरिज गार्डन और दुकानें ध्वस्त

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में सेक्टर रोड पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सख्त कदम उठाए.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 01:09 PM|Updated: Jun 16, 2026, 01:09 PM
जयपुर में JDA का बुलडोजर एक्शन, सेक्टर रोड से हटाए 36 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण, मैरिज गार्डन और दुकानें ध्वस्त
Image Credit: Jaipur JDA Bulldozer Action

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में सेक्टर रोड पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में आज जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेक्टर रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सख्त कदम उठाए.

डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर आज फिर से बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि अभियान शांतिपूर्वक पूरा किया जा सके. जेडीए की टीम ने पीआरएन क्षेत्र में लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे और 100 फीट चौड़े सेक्टर रोड पर फैले अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की.

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इस दौरान करीब तीन दर्जन से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. इन अतिक्रमणों में आवासीय भवन, कमर्शियल प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन और अन्य व्यावसायिक निर्माण शामिल थे, जो सड़क सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए थे.

चीफ कंट्रोलर शिल्पा चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया. जिन्होंने पूरी कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से संचालित कराया. जेडीए अधिकारियों का कहना है कि राजधानी जयपुर में सेक्टर रोड पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और आमजन को राहत प्रदान करना है.

लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे. शिल्पा चौधरी ने कहा कि शहर में कहीं भी अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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