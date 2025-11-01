JEE Main 2026: JEE Main 2026: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, 27 नवंबर अंतिम तारीख

आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में 2026 के पहले सत्र में प्रवेश के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main 2026) के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं.
JEE Main 2026: आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में 2026 के पहले सत्र में प्रवेश के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main 2026) के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आवेदन प्रक्रिया को 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि के बाद शुरू किया है, जो 27 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में सभी जानकारी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरनी होगी.
तीन चरणों में पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन,
एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और
फीस भुगतान करना.
परीक्षा में फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स विषय होना अनिवार्य है. इस परीक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है. वर्ष 2025 में करीब 15.39 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 14.75 लाख ने परीक्षा दी थी. इस बार आवेदन संख्या में और वृद्धि की उम्मीद है.
दो सत्रों में होगी परीक्षा, जनवरी और अप्रैल में…
NTA ने जानकारी दी है कि जेईई मेन 2026 परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी.
पहला सत्र: 21 से 30 जनवरी 2026
दूसरा सत्र: 1 से 10 अप्रैल 2026
जनवरी सत्र का परिणाम 12 फरवरी 2026 को और अप्रैल सत्र का परिणाम 20 अप्रैल 2026 को घोषित किया जाएगा. इस परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास की है या वर्तमान में पढ़ रहे हैं.
फीस स्ट्रक्चर: कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग शुल्क
जनरल मेल कैंडिडेट: ₹1000
जनरल फीमेल कैंडिडेट: ₹800
EWS/OBC मेल कैंडिडेट: ₹900
EWS/OBC फीमेल कैंडिडेट: ₹800
SC/ST/दिव्यांग/थर्ड जेंडर: ₹500
अगर उम्मीदवार B.Arch या B.Plan कोर्स के लिए भी आवेदन करते हैं, तो फीस बढ़ जाएगी —
जनरल/EWS/OBC मेल: ₹2000
फीमेल: ₹1600
SC/ST/दिव्यांग/थर्ड जेंडर: ₹1000
विदेशी परीक्षा केंद्रों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस ₹2500 से ₹5000 तक होगी.
1. रजिस्ट्रेशन
वेबसाइट पर जाकर नया अकाउंट बनाएं.
उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.
पासवर्ड सेट करें और सिक्योरिटी प्रश्न भरें.
ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा.
टाइमलाइन एक नजर में (जनवरी सत्र)
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 27 नवंबर 2025 (रात 9 बजे तक)
फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 27 नवंबर 2025 (रात 11:50 तक)
एग्जाम सिटी घोषणा: जनवरी 2026 के पहले सप्ताह
एडमिट कार्ड जारी: परीक्षा से 3-4 दिन पूर्व
परीक्षा तिथि: 21 से 30 जनवरी 2026
रिजल्ट घोषणा: 12 फरवरी 2026