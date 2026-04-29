/जीतू मुंडा के साथ अन्याय पर बोले किरोड़ी लाल मीणा, अपना एक माह का वेतन उनके परिवार को देंगे

Jeetu Munda: राजस्थान के पूर्व मंत्री और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ओडिशा के एक गरीब आदिवासी युवक जीतू मुंडा के साथ हुए क्रूर अन्याय पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने इस घटना को “कागजी खानापूर्ति के नाम पर प्रताड़ना” बताते हुए इसे किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक करार दिया.

किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट कर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से पुरजोर अपील की है कि जीतू मुंडा मामले में तत्काल और कठोरतम कार्रवाई की जाए. उन्होंने लिखा, “जीतू मुंडा की बेबसी और पीड़ा देखकर कलेजा कांप उठा है. एक गरीब आदिवासी के साथ इस तरह की क्रूरता निंदनीय है.

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मीणा ने आगे भावुक होते हुए कहा कि जीतू मुंडा का दर्द उनका अपना दर्द है. उन्होंने ऐलान किया कि वे इस संकट की घड़ी में जीतू मुंडा के परिवार के साथ खड़े हैं और अपना एक माह का पूरा वेतन उनके परिवार को समर्पित कर रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही यह राशि परिवार तक पहुंचा दी जाएगी.

“यह हम सबका दायित्व है कि भविष्य में वे खुद को असहाय न समझें”, मीणा ने ट्वीट में लिखा.

ज्ञात हो कि जीतू मुंडा एक गरीब आदिवासी युवक हैं, जिनके साथ हाल ही में कथित रूप से कागजी कार्यवाही के नाम पर गंभीर अन्याय और प्रताड़ना हुई है. इस घटना ने पूरे देश में आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है.

किरोड़ी लाल मीणा का यह संवेदनशील बयान और आर्थिक मदद का ऐलान राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग इसे एक सांसद की संवेदनशीलता का अच्छा उदाहरण मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक स्टैंड भी बता रहे हैं. इस मामले में अब ओडिशा सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह जीतू मुंडा के मामले में जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे.

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