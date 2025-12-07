Zee Rajasthan
Rajasthan JET UG 2025 की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, आज 7 दिसंबर आखिरी मौका! jetskrau2025.com पर डायरेक्ट करें चेक

राजस्थान JET UG 2025: राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए आयोजित JET 2025 की पहली प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आज जारी कर दी गई है. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने यह लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट jetskrau2025.com पर अपलोड कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 07, 2025, 06:08 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 06:08 AM IST

Rajasthan JET UG 2025: कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर ने राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट (JET) 2025 के तहत स्नातक कोर्सेज की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एवं सीट अलॉटमेंट लिस्ट आज ऑफिशियल वेबसाइट jetskrau2025.com पर जारी कर दी है. यह लिस्ट उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो राजस्थान के सरकारी एवं निजी कृषि महाविद्यालयों में दाखिला लेना चाहते हैं.

पहली प्रोविजनल लिस्ट में क्या है खास?

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर के तत्वावधान में आयोजित इस काउंसलिंग में हजारों छात्रों को विभिन्न कृषि, बागवानी, वानिकी एवं डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में सीटें आवंटित की गई हैं. छात्र अब अपने रैंक, कैटेगरी और चॉइस के अनुसार अलॉटेड कॉलेज एवं कोर्स देख सकते हैं.

7 दिसंबर है सबसे अहम तारीख

अलॉटेड सीट को स्वीकार करने और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक) है. इस तारीख तक फीस जमा नहीं करने पर सीट अपने आप रद्द हो जाएगी और अगले राउंड में चली जाएगी.

मेरिट लिस्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

ऑफिशियल वेबसाइट jetskrau2025.com पर जाएं

होमपेज पर “Candidate Login” पर क्लिक करें

अपना Application Number/User ID और Password डालें

कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें

“First Provisional Seat Allotment List” या “View Allotted Seat” पर क्लिक करें

अपनी अलॉटेड सीट देखें और प्रिंट/डाउनलोड कर लें

महत्वपूर्ण तारीखें एक नजर में

पहली लिस्ट में सीट स्वीकार + फीस जमा करने की लास्ट डेट → 7 दिसंबर 2025

दूसरी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी → 10 दिसंबर 2025

दूसरी लिस्ट की फीस जमा करने की संभावित डेट → 13 दिसंबर 2025 तक

