Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनाव पर सस्पेंस खत्म, अगले साल होंगे चुनाव, सिंघाना में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया बयान

Rajasthan Municipal Polls: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सिंघाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी, जनवरी 2026 तक होंगे चुनाव.
Rajasthan Nikay Chunav: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सिंघाना पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर मंत्री का अभिनंदन किया. इस दौरान मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जनवरी तक चुनाव कराए जाने की संभावना है.
राजस्थान के शहरी विकास एवं आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा के झुंझुनूं जिले के सिंघाना पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और उत्साहपूर्ण अभिनंदन के साथ उनका स्वागत किया, जिससे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया. केशव नगर में स्थानीय ग्रामीणों ने भी minister का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और जनसंपर्क की झलक मिली. इस दौरे ने न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया, बल्कि स्थानीय समुदाय के बीच भी सरकार के प्रति विश्वास को मजबूत किया.
निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी, जनवरी में संभावना
सिंघाना में अपने संबोधन के दौरान मंत्री खर्रा ने आगामी निकाय चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जनवरी 2026 तक इनका आयोजन होने की संभावना है. खर्रा ने जोर देकर कहा कि सरकार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है. इस घोषणा ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया.
