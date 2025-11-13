Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाद-बीज पर गरमाई राजस्थान की सियासत, अशोक गहलोत के बयान पर झाबर सिंह खर्रा ने किया पलटवार

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को खाद - बीज और बिजली-पानी संकट को लेकर सवाल उठाया, तो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पलटवार किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 13, 2025, 10:42 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 10:42 PM IST

Trending Photos

आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी और अफसरों पर नहीं चलेगा मुकदमा, हत्या का केस खारिज
8 Photos
Anandpal encounter case

आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी और अफसरों पर नहीं चलेगा मुकदमा, हत्या का केस खारिज

राजस्थान की 7 ऐसी बातें, जिन्हें जानकर सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी दूरी!
8 Photos
Truth about Rajasthan

राजस्थान की 7 ऐसी बातें, जिन्हें जानकर सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी दूरी!

राजस्थानी मूंग दाल हलवा खाया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Moong dal halwa

राजस्थानी मूंग दाल हलवा खाया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

क्या आपने कभी सुना है ऐसा स्टेशन जहां टिकट लेने वाला और देने वाला दो राज्यों में हों?
8 Photos
do you know

क्या आपने कभी सुना है ऐसा स्टेशन जहां टिकट लेने वाला और देने वाला दो राज्यों में हों?

खाद-बीज पर गरमाई राजस्थान की सियासत, अशोक गहलोत के बयान पर झाबर सिंह खर्रा ने किया पलटवार

Rajasthan Politics: राजस्थान में बढ़ रही ठंड के बीच किसानों के लिए खाद बीज को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासी पारा गर्म है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को खाद-बीज और बिजली-पानी संकट को लेकर सवाल उठाया, तो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पलटवार किया. खर्रा ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर पूर्व सीएम के पेट में दर्द क्यों हो रहा है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाए. इनके जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किसानों को लेकर दिए बयान का शायद उनके मन मस्तिष्क में 2018 से 2023 तक शासन का प्रभाव ज्यादा है. उस समय राजस्थान के ताप बिजली घर अपनी क्षमता के 50 भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे.

तापघरों से खबरें आ रही थी कि कोयले की कमी है, लेकिन पिछले 20 महीने में भजनलाल सरकार में बिजली उत्पादन को लेकर काम हुआ है वह अभूतपूर्व है. सभी तापघर उत्पादन समता के अनुसार काम कर रहे हैं. 80 से 90 फीसदी ताप घर बिजली उत्पादन कर रहे हैं. इसके अलावा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिसस तरह काम हुआ है वह भी एक इतिहास रचने वाला है. प्रदेश की भजनलाल सरकार 2027 में किसानों को फसल के समय दिन में बिजली मिले उसके लिए बड़े उच्च स्तर पर काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खाद-बीज की किल्लत को लेकर लगे आरोप पर मंत्री खर्रा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी खाद बीज की कमी नहीं है. पूर्व सीएम सिर्फ भ्रम फैलाने वाले बयान दे रहे हैं. कांग्रेस सरकार में खाद-बीज के लिए किसानों पर लाठियां भी बरसाई गई. खर्रा 90 प्रतिशत किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद-बीज उपलब्ध करा रहे हैं. 5 से 10 फीसदी की कमी है उसके लिए भी केंद्र सरकार से बात करके जल्द आपूर्ति की जाएगी.

खर्रा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी कार्रवाई को लेकर उठाये सवाल पर कहा कि आखिर पूर्व सीएम के पेट में दर्द क्यों हो रहा है. छापामारी से कालाबाजारी करने वाले हैं. किसानों के साथ धोखा करने वालों को तकलीफ हो यह तो समझ में आता है, लेकिन किसी राजनेता को इस तरह के मिलावट खोरी करने वालों को लेकर तकलीफ हो. यह कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है.

खर्रा ने कहा कि ये मिलावट का खेल किसकी सरकार में चल रहा था. जनता इसका भी जवाब मांग रही है. उन्हें कहीं राजनीतिक संरक्षण तो नहीं था. जिसके चलते वो किसानों को धोखा कर रहे थे. प्रदेश में चल रहे गोरखधंघे को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था जरूर था.

किसान खून के आंसू रोने को मजबूर

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों को बुवाई के समय बीज नहीं दे पाती, सिंचाई के समय बिजली व पानी नहीं दे पाती और फसल की बेहतर उपज के लिए डीएपी व यूरिया नहीं दे पा रही है. ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार से किसान पूरी तरह परेशान हो चुके हैं.

मुख्यमंत्री दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं और कृषि मंत्री बिना किसी परिणाम वाली छापेमारी कर सुर्खियां बना रहे हैं. जबकि उन्हें बताना चाहिए कि छापेमारी के बाद कितने लोगों पर FIR हुई और कितने लाइसेंस निरस्त हुए. इस गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news