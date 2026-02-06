Zee Rajasthan
Trending Quiz: झामर-कोटरा क्या है? राजस्थान के 10 सवाल जो परीक्षा में दिला सकते हैं बोनस अंक

Trending Quiz: राजस्थान के झामर-कोटरा, चंबल नदी और मुगलकाल से जुड़े 10 ऐसे अतरंगी GK सवाल, जो RPSC, SSC, बैंकिंग और रेलवे परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं और अभ्यर्थियों को दिलाते हैं बोनस अंक.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 06, 2026, 03:36 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 03:36 PM IST

Trending Quiz: झामर-कोटरा क्या है? राजस्थान के 10 सवाल जो परीक्षा में दिला सकते हैं बोनस अंक

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सफर अक्सर गंभीर किताबों और भारी-भरकम सिलेबस के इर्द-गिर्द घूमता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास और भूगोल के पन्नों में कुछ ऐसे अतरंगी तथ्य भी छिपे हैं, जो न केवल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं? आज हम आपके लिए SSC, RPSC, बैंकिंग और रेलवे जैसी परीक्षाओं के नजरिए से कुछ ऐसे ही अनोखे सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं.

राजस्थान का भूगोल और लोक संस्कृति
मरुधरा की बात करें तो यहां का हर कण इतिहास और खनिज संपदा से भरा है. उदयपुर के पास स्थित 'झामर-कोटरा' राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की सबसे प्रसिद्ध खान मानी जाती है. राजस्थान की जीवनदायिनी और सबसे लंबी नदी 'चंबल' है, जो अपने बीहड़ों और अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है.

पढ़ें राजस्थान के 10 अतरंगी सवाल, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं…

1-राजस्थान की कौन सी रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है?
उत्तर- झामर-कोटरा
2-राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है?
उत्तर-खेजड़ी
3-अकबर के दरबार में जैन भिक्षुओं को लाने में निम्न में से किस व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी ?
उत्तर- करम चन्द
4-निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अब्दुल्ला उजबेक ने बदख्शां पर अधिकार कर लिया था ?
उत्तर- अकबर
5-मुगलकाल के दौरान फरमान-ए-सबाती किस अधिकारी का नियुक्ति पत्र था ?
उत्तर- दिवान-ए-बयूतात
7-मुगल बादशाह का कौन सा व्यक्तिगत निवास था जहां, बादशाह उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करता था ?
उत्तर-गुसलखाना
8- प्रसिद्ध लोककथा 'ढोला-मारू' का संबंध किस राज्य से है?
उत्तर-राजस्थान
9- राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
उत्तर-चंबल
10-किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मनसब एवं जागीरदारी प्रणालियों की असफलता को उत्तरदायी बताया था ?
उत्तर-सतीशचन्द्र

सफलता के लिए नोट करें ये तथ्य
परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो पहली नजर में बहुत सरल या बेहद अतरंगी लगते हैं.'अब्दुल्ला उजबेक'द्वारा बदख्शां पर अधिकार करने जैसा ऐतिहासिक तथ्य हो या 'झामर-कोटरा' का भूगोल-ये छोटी-छोटी जानकारियां ही आपको भीड़ से अलग करती हैं. इन सवालों को अपनी डायरी में नोट करें और नियमित अंतराल पर दोहराते रहें, क्योंकि यही वो 'बोनस अंक' हैं जो मेरिट तय करते हैं.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

