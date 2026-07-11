/Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu: झुंझुनूं के सर्वांगीण विकास को नई गति दे रहे ये सेवाभावी सारथी

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jhunjhunu: ज़ी राजस्थान के 'एक कदम विकास की ओर' मंच पर झुंझुनूं जिले की 15 उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और जनसेवा के क्षेत्र में अपनी मेहनत से जिले का नाम रोशन किया. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. विशिष्ट अतिथि के तौर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एम डी चोपदार उपस्थित रहे.

डॉ मधुसुदन मालानी

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पिलानी की मिट्टी से जुड़ी जड़ें और बिड़ला परिवार की सेवा-भाव वाली समृद्ध विरासत को संजो रहे, डॉ मधुसुदन मालानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है. अपने सामाजिक कार्यों के चलते वे शेखावाटी में जन-सेवा करने वालों में टॉप पर रहते हैं.

मोदी वर्ल्ड स्कूल

झुंझुनूं एकेडमी संस्थान के मार्गदर्शन में संचालित मोदी वर्ल्ड स्कूल विज़्डम सिटी, देश के अग्रणी आवासीय विद्यालयों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है. 35 एकड़ में फैले अत्याधुनिक स्मार्ट कैंपस में 22 राज्यों और कई देशों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं.

महालक्ष्मी ज्वैलर्स झुंझुनूं

महालक्ष्मी ज्वैलर्स की शुरुआत साल 2012 में चिड़ावा से हुई, इस सफर की नींव संस्थापक एवं सीईओ मनरूप सिंह माठ ने रखी उनकी सोच हमेशा स्पष्ट रही कि ग्राहक को केवल आभूषण नहीं बल्कि शुद्धता भरोसा और जीवनभर की संतुष्टि मिले. इसी विश्वास के साथ महालक्ष्मी ज्वैलर्स ने पारदर्शिता उचित मूल्य और उत्कृष्ट डिज़ाइनों को अपनी पहचान बनाया है.

RAPL ग्रुप

राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना साल 1952 में इस उद्देश्य के साथ की गई कि आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी विश्वसनीय और जनसुलभ बनाया जा सके, सात दशकों से अधिक के अनुभव के साथ RAPL आज भारत की अग्रणी आयुर्वेदिक औषधि निर्माता कंपनियों में शामिल है.

बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी

देश के प्रतिष्ठित आवासीय बालक विद्यालयों में शामिल बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी शिक्षा अनुशासन चरित्र निर्माण और नेतृत्व विकास की अपनी 80 वर्षों से अधिक पुरानी गौरवशाली परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ निरंतर आगे बढ़ा रहा है.

बिरला स्कूल पिलानी

साल 1901 में स्थापित बिरला स्कूल पिलानी 125 वर्षों की गौरवशाली शैक्षिक विरासत के साथ देश के प्रतिष्ठित पूर्ण आवासीय विद्यालयों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है. बिरला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय शिक्षा अनुशासन संस्कार नवाचार और नेतृत्व विकास के समन्वय से विद्यार्थियों को भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है.

नगरपालिका खेतड़ी

झुंझुनूं जिले की नगरपालिका खेतड़ी क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य कर रही है. नगर क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए नियमित सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं.

सोमरा मैरिज गार्डन

झुंझुनूं जिले के चिड़ावा कस्बे के सूरजगढ़ बाईपास पर स्थित सोमरा मैरिज गार्डन आज शहर और आसपास के क्षेत्र में विवाह सगाई रिसेप्शन जन्मदिन सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है. विशाल परिसर हरियाली से भरपूर वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह गार्डन हर आयोजन को यादगार बनाने का काम करता है.

MD Group of Education

MD Group of Education चिड़ावा ने अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों से पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है साल 2022 में संस्था ने राजस्थान बोर्ड की मेरिट सूची में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है. इसके बाद 2023 में भी संस्था ने अपनी श्रेष्ठ परंपरा को कायम रखते हुए राजस्थान मेरिट में द्वितीय स्थान हासिल किया है.

नगर परिषद झुंझुनूं

नगर परिषद झुंझुनूं पिछले सालों में शहर के समग्र विकास को नई गति देने में सफल रही है. विधायक राजेंद्र भांबू के निर्देशन में नगर परिषद ने केवल आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि नवाचार स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल किया है.

नगरपालिका चिड़ावा

झुंझुनूं जिले की नगरपालिका चिड़ावा आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहर के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है .प्रशासक एवं उपखंड अधिकारी किरणपाल के निर्देशन तथा अधिशाषी अधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचाया जा रहा है.

डूंडलोद गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा

शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है, इसी सोच को साकार करते हुए डूंडलोद एजुकेशन ग्रुप डूंडलोद की डूंडलोद गर्ल्स स्कूल गुणवत्तापूर्ण आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को आत्मविश्वासी सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, स्कूल के सचिव जाने-माने शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर बी एल रणवां के निर्देशन में विद्यालय का उद्देश्य छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर आधारित है.

नगर पालिका पिलानी

प्रदेश सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के तत्वावधान में आयोजित शहरी सेवा शिविर-2026 के माध्यम से नगर पालिका पिलानी आमजन को त्वरित राहत और विभिन्न नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य कर रही है.

बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी

साल 1941 में राष्ट्रनिर्माता उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला द्वारा स्थापित बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी ने 84 वर्षों की शैक्षिक विरासत के साथ देश के अग्रणी आवासीय बालिका विद्यालयों में विशिष्ट पहचान बनाई है. भारतीय संस्कारों शिक्षा और वैश्विक दृष्टि के समन्वय पर आधारित विद्यालय छात्राओं को भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार कर रहा है.

डॉ अन्नूश्रीज़ श्री डायग्नोस्टिक्स

आज के समय में बेहतर इलाज की शुरुआत सटीक जांच से होती है, इसी उद्देश्य के साथ डॉ अन्नूश्रीज़ श्री डायग्नोस्टिक्स झुंझुनूं आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय डायग्नोस्टिक सेवाओं के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को महानगरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है.

नगर पालिका विद्या विहार

नगरपालिका विद्या विहार शिक्षा स्वच्छता सुव्यवस्थित शहरी विकास और जनसेवा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर रही है. देश-विदेश में अपनी पहचान रखने वाली पिलानी शिक्षा नगरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण विद्या विहार का विशेष महत्व है.