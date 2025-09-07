Jhunjhunu: पति के ड्यूटी जाने के बाद पत्नी प्रेमी संग बनाती थी संबंध!

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं शहर में पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक महिला और उसके प्रेमी जितेंद्र ने मिलकर महिला के देवर को अवैध मादक पदार्थ के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया है. इंदिरा नगर इलाके में पुलिस को मुखबिर से एक गाड़ी में मादक पदार्थ होने की सूचना मिली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गाड़ी से 324 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया. जांच में खुलासा हुआ कि मुखबिर जितेंद्र ने ही मादक पदार्थ गाड़ी में रखकर पुलिस को झूठी सूचना दी थी.

महिला का पति सेना में है और ड्यूटी पर बाहर रहता है. इस दौरान महिला और जितेंद्र के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ. महिला का देवर जो ग्राम सेवक है, इस रिश्ते का विरोध करता था. इससे नाराज होकर दोनों ने उसे फंसाने की योजना बनाई.

जितेंद्र ने मादक पदार्थ गाड़ी में रखा और महिला ने देवर को अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी में बिठाया. पुलिस की सतर्कता से साजिश नाकाम हो गई. पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने कानून को गुमराह करने के साथ निर्दोष को फंसाने का गंभीर अपराध किया है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार कॉलोनी में बीती रात चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी. गुलमोहर के पास फ्लैट नंबर 18 में रहने वाले रिटायर्ड पटवारी अशोक कुमार शर्मा अपने बेटे से मिलने सिरसा गए हुए थे. रात को लौटने पर उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं. और अंदर का सामान बिखरा पड़ा है.

पीड़ित ने बताया कि चोर घर से कीमती गहने व जरूरी सामान लेकर फरार हो गए. अनुमानित नुकसान करीब 50 हजार रुपये का बताया जा रहा है. घटना की सूचना पर कॉलोनी में दहशत का माहौल है.

लोगों का कहना है कि कॉलोनी में मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. न तो गश्त होती है और न ही सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था है. अशोक कुमार शर्मा ने इसकी शिकायत सदर थाना पुलिस को दर्ज कराई है.