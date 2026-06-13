/JJM में 63 लाख कनेक्शन, लेकिन 6 साल बाद भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी ही लागू नहीं

Jaipur News : राजस्थान में हर घर नल योजना से 63 लाख परिवारों के पेयजल कनेक्शन हो गए, लेकिन 6 साल बाद भी प्रदेश में जेजेएम की ओएंडएम पॉलिसी (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) ही लागू नहीं हो पाई. पंचायतीराज और पीएचईडी के तालमेल के अभाव के चलते पंचायतों में जेजेएम स्कीम के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) के लिए पॉलिसी लागू नहीं हुई. प्रदेश 12000 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में नल जल मित्र नहीं लगाए गए. नल जल मित्र स्कीम के रखरखाव का काम करेंगे. लेकिन पेयजल स्कीम्स शुरू होने के बावजूद अब तक ओएंडएम का काम किसी के जिम्मे नहीं है. जबकि राजस्थान के 13 हजार गांवों में जल जीवन मिशन के जरिए 100 फीसदी पेयजल कनेक्शन किए गए. 8200 ग्राम पंचायतों ने 15095 नल जल मित्रों का चयन किया,लेकिन अब तक इन्हें लगाया नहीं गया.

बिना ओएंडएम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) के कैसे चलेगी स्कीम?

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8200 ग्राम पंचायतों ने 15095 नल जल मित्रों का चयन किया.जिसमें से 6932 पंचायतों ने 2 और 1263 पंचायतों में 2 से कम मित्रों का चयन हुआ. लेकिन बिना ओएंडएम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) के कैसे स्कीम चलेगी ? प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो जल मित्रों का चयन होगा. पहला अनुभवी होगा, दूसरा बिना अनुभव वाला. हाल ही में पंचायतीराज विभाग ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आदेश जारी किए है, जिसमें फिर से नल जल मित्रों के लिए गाइडलाइन और स्पष्टीकरण जारी किए गए. इस आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इनकी सेवाएं शुरू करने से अलग से आदेश आदेश जारी होगा. केवल चयन से नल जल मित्र को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं होंगे. यानी अभी तक तो 2 साल से चयन ही ही प्रक्रिया चल रही है.

राजस्थान के गांवों में JJM का लेखा जोखा

कुल लाभान्वित होने वाले गांव- 42,327

100 % कनेक्शन होने हुए- 13,749 गांव

जहां सप्लाई का काम चल रहा- 22,141गांव

सप्लाई का काम होना बाकी- 6,437 गांव

वे गांव जहां VWSC का गठन हुआ- 41,896

पंचायत और पीएचईडी में विवाद

पंचायती राज और पीएचईडी में इस बात का विवाद था, कि कौन जल जीवन मिशन की स्कीम्स को संभाले ? सरपंचों ने काफी समय तक पंचायतों में नल मित्र का नाम नहीं दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि जेजेएम की स्कीम्स का रखरखाव पंचायत नहीं बल्कि जलदाय विभाग करे. इसलिए पंचायती राज और पीएचईडी में लंबे समय तक विवाद रहा .