Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

JJM का 900 करोड़ का घोटाला, सीनियर IAS समेत 18 की होगी जांच

राजस्थान में 900 करोड़ के JJM घोटाला मामले में वरिष्ठ आईएएस समेत 18 अफसरों के खिलाफ एसीबी जांच करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 अफसरों के जांच की मंजूरी दे दी है. इससे पहले 12 इंजीनियर्स की पहले ही स्वीकृति मिल चुकी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 09, 2025, 12:39 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

Do You Know: राजस्थान में बड़े भाई की पत्नी को नहीं कहते भाभी, एक खास शब्द सुनकर पिघल जाएगा दिल!
7 Photos
Do You Know

Do You Know: राजस्थान में बड़े भाई की पत्नी को नहीं कहते भाभी, एक खास शब्द सुनकर पिघल जाएगा दिल!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां-कहां छिपे हैं लौह युग के भंडार?
8 Photos
Do You Know

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां-कहां छिपे हैं लौह युग के भंडार?

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, इन इलाकों में छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, इन इलाकों में छाए बादल

21 और 22 दिसंबर को रणकपुर उत्सव 2025, अरावली की वादियों में संस्कृति, विरासत और रोमांच का होगा महासंगम
7 Photos
Ranakpur Utsav

21 और 22 दिसंबर को रणकपुर उत्सव 2025, अरावली की वादियों में संस्कृति, विरासत और रोमांच का होगा महासंगम

JJM का 900 करोड़ का घोटाला, सीनियर IAS समेत 18 की होगी जांच

Jaipur News : पिछली कांग्रेस सरकार में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है. 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में वरिष्ठ आईएएस समेत 18 अफसरों के खिलाफ एसीबी जांच करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 अफसरों के जांच की मंजूरी दे दी है. इससे पहले 12 इंजीनियर्स की पहले ही स्वीकृति मिल चुकी.

फर्जीवाड़े में सरकार का एक्शन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों के टेंडर में फर्जीवाड़ा और मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ आईएएस तत्कालीन पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की एसीबी जांच करेगी. छह अधिकारियों के खिलाफ 17-ए में एसीबी को जांच और अनुसंधान कार्यवाही की स्वीकृति दे दी.टेंडर प्रक्रिया से जुड़े टेक्निकल और वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार चीफ इंजीनियर,अधीक्षण अभियंता और सचिव स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का अनुमोदन किया है.इनमें भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के भाई गोपाल सिंह का भी नाम है.12 अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी पहले मिल गई थी, अब कुल 18 के खिलाफ जांच होगी. जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पहले से जांच कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या था मामला ?

श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण के जरिए 900 करोड के टैंडर मिले.केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी इरकॉन के नाम से केरल का फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए.जिसके बाद एसीबी और ईडी ने कार्रवाई की.जिसमें ईडी ने 5 गिरफ्तारियां की है.सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी,ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल,संजय बडाया,पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था.

दिसंबर में रिटायर हो रहे सुबोध अग्रवाल

सुबोध अग्रवाल 16 मई 2023 से 12 जनवरी 2024 तक जलदाय विभाग के एसीएस रहे थे. अभी वे राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन- आरएफसी के सीएमडी हैं। सुबोध अग्रवाल इसी महीने रिटायर हो रहे हैं.अभी राजस्थान के सबसे वरिष्ठ आईएएस सुबोध अग्रवाल है.RAS गोपाल सिंह अभी हाउसिंग बोर्ड के सचिव हैं. वे 25 अप्रैल 2022 से 18 दिसंबर 2023 तक जलदाय विभाग में उपसचिव रहे थे. डिप्टी सीएम के एसए रह चुके हैं.

इन अफसरों के खिलाफ पहले मिली मंजूरी

चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल,चीफ इंजीनियर आरके मीणा, अधीक्षण अभियंता आरसी मीणा, एसीई पारितोष गुप्ता, एसीई निरिल कुमार, एसई विकास गुप्ता, एसई भगवान सहाय जाजू, एक्सईएन जितेंद्र शर्मा, एफए सुशील शर्मा, एसीई अरुण श्रीवास्तव, एसई एमपी सोनी, एक्सईएन विशाल सक्सेना के खिलाफ पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

Tags

Trending news