Rajasthan Government Project: जेजेएम 2.0... 45 लाख परिवारों को नल जल, केंद्र से 2 हजार करोड़ का अटका बजट जारी

JJM Rajasthan water supply project: जयपुर-जेजेएम 2.0 को लेकर केंद्र से मंजूरी के बाद अब राजस्थान में बजट का संकट दूर होगा.राज्य में जेजेएम घोटालों के कारण केंद्र से बजट नहीं मिल रहा था,लेकिन अब नए वित्तीय वर्ष से जल शक्ति मंत्रालय से बजट देगा.
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Rajatshan News: जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान में बजट संकट दूर हो गया है। राज्य ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके बाद जेजेएम 1.0 में अटके 2 हजार करोड़ रुपये का बजट नए वित्तीय वर्ष से जारी होगा। राजस्थान इस एमओयू को साइन करने वाला पहला राज्य बन गया है।
2 हजार करोड का अटका बजट जारी होगा
जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान ने जल शक्ति मंत्रालय से एमओयू कर लिया है इस एमओयू के बाद प्रदेश के बकाया 44.65 लाख घरों को नल से जल मिल पाएगा.एमओयू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है.जल जीवन मिशन 1.0 में एक करोड़ सात लाख घरों में से केवल 63.03 लाख ग्रामीण घरों में ही नल कनेक्शन हो पाए थे.
इसके साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश को जेजेएम कार्यों के लिए केंद्रीय आर्थिक हिस्सा राशि में मिल पाएगा.बताया जा रहा है कि यह एमओयू प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ और नियमित जल सप्लाई करने, सेवा गुणवत्ता में सुधार, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाएगा.विभागीय जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 2 से अटका हुआ 2 हजार करोड का बजट भी जारी होगा.
जेजेएम दिसंबर 2028 तक बढ़ा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम के पुनर्गठन के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है,जिसमें कुल केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपए है. जेजेएम 2.0 देश भर के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिसंबर 2028 तक नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी ग्राम पंचायतों को ‘हर घर जल’ के प्रमाणन में सहयोग देगा.
जेजेएम 1.0 में हनुमानगढ़ आगे,बाड़मेर सबसे पीछे
प्रदेश में एक करोड़ सात लाख ग्रामीण घर है.अब तक केवल 58.54 फीसदी यानी 63.03 घरों तक नल से पानी पहुंच रहा है. जेजेएम-1.0 के कार्यों में हनुमानगढ़ जिला आगे रहा. यहां 90.89 फीसदी घरों में नल से पानी पहुंच रहा है. वहीं गंगानगर में 88.56, भीलवाड़ा में 88.25, पाली में 84.99, डीडवाना-कुचामन जिले में 84.62 फीसदी घरों तक पानी पहुंचा है.बाड़मेर में केवल 21.30, डीग में 28.63,चित्तौडगढ़ में 28.94 फीसदी में सबसे कम काम हुआ.
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