Jaipur: JJM घोटाले में बड़ा खुलासा, अब तक 15 गिरफ्तारियां, 77 इंजीनियर्स को चार्जशीट

Jaipur news: जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में बडी संख्या में PHED इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है.सूत्रों के मुताबिक जलदाय विभाग ने एक सूची एसीबी मुख्यालय को सौंपी है, जिसमें जेजेएम घोटाले में 100 से अधिक आरोपियों के नाम से है.माना जा रहा है कि अब जेजेएम एसआईटी इन इंजीनियर्स की मिलीभगत की तफ्तीश में जुटेगी.आखिरकार पानी वाले महकमे में एसआईटी के धमाके के बाद कैसे हड़कंप मचा है.

55 करोड का फर्जी पैमेंट,101 इंजीनियर्स फंसे

राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में 15 गिरफ्तारी के बाद भी पीएचईडी के बड़ी संख्या में इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ सकती है. विश्वसनीय सूत्रों की माने तो 101 दोषी इंजीनियर्स की लिस्ट जलदाय विभाग ने एसीबी मुख्यालय को सौंपी है.अब जेजेएम एसआईटी इन इंजीनियर्स की मिलीभगत की जांच करेगी.माना जा रहा है कि जयपुर रीजन 1,2 और अलवर रीजन में श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को फर्जी पैमेंट मामले में एसीबी एक्शन ले सकती है.पीएचईडी की 10% जांच में सामने आया था कि इंजीनियर्स ने 70% से 90% तक दोनों फर्मों को 55 करोड़ तक का फर्जी भुगतान किया. इंजीनियर्स ने जयपुर में 10 करोड़,कोटपूतली बहरोड में 14 करोड़, दौसा में 19,अलवर में 3,नीमकाथाना और झुंझुनू में 2.50-2.50 करोड़ का बिना काम के फर्जी पैमेंट किया. ये सूचना ईडी को सौंपी गई है.

8 डिवीजनों में फर्जी पैमेंट का पक्का चिट्ठा

डिवीजन इतना एडवांस पैमेंट बहरोड 8 करोड़ पावटा 6.50 करोड़ सीकरी 4.50 करोड़ महुआ 14.50 करोड़ नीमकाथाना 4.29 करोड़ अलवर रूरल 2 1.82 करोड़ जयपुर ग्रामीण 2 3 करोड़ जमवारामगढ़ 8.50 करोड़

77 इंजीनियर्स को मिल चुकी चार्जशीट

जानकारी के मुताबिक जेजेएम घोटाले में पीएचईडी ने 206 इंजीनियर्स, अफसरों, कर्मचारियों को दोषी माना है, जिसमें से अब तक 77 इंजीनियर्स को डीओपी चार्जशीट थमा चुका.80 की कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन,55 की विभागीय स्तर पर है.इनमें से 139 इंजीनियर,अधिकारियों की चार्जशीट 55 करोड़ के फर्जी पैमेंट को लेकर दी गई, जिसमें 15 एक्सईएन,35 एईएन और 50 जेईएन शामिल है.तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, हुकुमचंद वर्मा, ललित करोल की कमेटी की जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ था.अधूरे कार्यों के कारण जनता तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा.

पहली जांच-अलवर रीजन, कमेटी-ACE हुकुमचंद वर्मा

अलवर रीजन में थानागाजी और नारायपुर में जांच की.गणपति ट्यूबवेल फर्म के 6 करोड़ 42 लाख के पाइप गायब मिले.बिना लेब टेस्ट के लिए फर्जीवाडे से पाइप बिछाए गए. कुल 13 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ.

दूसरी जांच-जयपुर रीजन 2,कमेटी- ACE ललित करोल

जयपुर रीजन 2 ने अमरसर के 41 गांवों की 35 योजनाओं में जांच की.जिसमें गणपति ट्यूबवेल फर्म के 7 कार्यों के 156 किलोमीटर के 5 करोड़ 60 लाख के पाइप गायब मिले. श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म को 240 किलोमीटर के 7 करोड़ के पाइप गायब मिले.2 करोड़ 17 लाख का फर्जी भुगतान कर दिया.

तीसरी जांच-जयपुर रीजन 1, कमेटी-अमिताभ शर्मा

महुआ के 4 गांव अमोलक नगर,गगवाना बरीतकी और वीरपुर में 65 लाख का पाइप लाइन बिछाए बिना ही भुगतान कर दिया.पाइपों का 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान हुआ,जबकि मौके पर सिर्फ 85 लाख के पाइप ही बिछाए गए.तीनों रीजन्स में सिर्फ 10 प्रतिशत कार्यों की जांच की,जिसमें 55 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ.जांच में करीब 22 करोड़ के पाइप गायब मिले. 2 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिल बनाकर पैमेंट उठाया गया.



