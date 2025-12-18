JJM घोटाले में ACB टीम पहुंची जल भवन, घोटाले से जुड़े दस्तावेज जुटाए

Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कर रही एसीबी की स्पेशल इन्वेटिगेशन टीम SIT आज जल भवन पहुंची. जलदाय मुख्यालय से SIT ने मामले से टेंडर की शर्तों सहित अन्य संबंधित आवश्यक दस्तावेज जब्त किए. एसीबी सूत्रों के अनुसार मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले को लेकर वर्ष 2023 में एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. एसीबी जांच में सामने आया कि जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को लेकर साल 2021-22 में दो निविदा निकाली गई थीं. इसमें दो निजी फर्मों ने जलदाय अभियंताओं की मिलीभगत से गलत और फर्जी दस्तावेजों के टेंडर हासिल किया गया.

इसके अलावा काम में अनियमितता और घटिया काम कर मेजरमेंट बुक में गलत जानकारी भरकर राजकोष से करोड़ों रुपए निकाल लिए. एसीबी ने इन सभी लोगों की आपसी बातचीत रिकॉर्ड की. एसीबी को रिकॉर्डिंग में मिलीभगत होने के सबूत मिले. इन्होंने राजकोष से अनियमितता से रकम निकालकर और विभागीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित निजी फायदा कमाया.

डीजी (एसीबी) गोविंद गुप्ता के अनुसार सभी आरोपियों को अरेस्ट कर कोर्ट में चालान पेश करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने बुधवार को मामले में फरार पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद गुरुवार सुबह SIT जलदाय मुख्यालय जल भवन में जल जीवन मिशन के कार्यालय पहुंची. एसआईटी इंचार्ज पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के साथ एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप, भूपेन्द्र व महावीर प्रसाद शर्मा जलदाय भवन पहुंचे.

एसआईटी ने घोटाले में टेंडर, विभागीय जांच सहित अन्य दस्तावेजों को लिया. करीब एक घंटे की पूछताछ और दस्तावेज जुटाने के बाद टीम जल भवन से लौटी. जल जीवन मिशन के मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि एसीबी की एसआईटी टीम करीब एक घंटे तक जलभवन में रही. टीम ने घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज मांगे, जो उन्हें उपलब्ध करा दिए गए.

राठौड़ ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार आने के बाद घोटाले में जांच तेजी से चल रही है. इस मामले से जुड़े जो दस्तावेज एसीबी मांगेगी उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस मामले कें एसीबी की एसआईटी ने टेंडर, फर्जी दस्तावेज लगाकर टेंडर हासिल करने सहित अन्य कई दस्तावेज मांगे हैं. ये सभी दस्तावेज टीम अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं.

पाचं आरोपियों को किया था गिरफ्तार

इससे पहले एसीबी की एसआईटी टीम ने इस करोड़ों रुपए घोटाले में फरार पांच आरोपियों को बुधवार को अरेस्ट किया था. गिरफ्तार आरोपी महेश मित्तल गणपति ट्यूबवेल के प्रोपराइटर, उसका बेटा हेमंत मित्तल उर्फ गोलू, मैनेजर-लाइजनिंग तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल कुमावत व ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के श्याम ट्यूबवेल के प्रोपराइटर पीयूष जैन शामिल है.

दूसरी ओर एसीबी की एसआईटी प्रभारी पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत का कहना है कि मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज लेने जल भवन गए थे. अधिकारियों से दस्तावेज लेने के बाद अधिकारियों से जानकारी ली गई कि कौन-कौन लोग इस प्रकरण से जुड़े काम कर रहे हैं. इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. फिलहाल उच्चाधिकारियों के सुपरविजन में जांच की जा रही है. जैसे-जैसे इस घोटाले से जुड़े आरोपियों के नाम आएंगे गिरफ्तारियां की जाएगी.