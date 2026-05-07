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महेश जोशी एक ही घोटाला मामले में दूसरी बार क्यों हुए गिरफ्तार, पढ़ें पूरी डिटेल

Mahesh Joshi arrest: राजस्थान में सियासी भूचाल: जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ACB ने गिरफ्तार कर लिया है. 

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: May 07, 2026, 10:55 AM|Updated: May 07, 2026, 10:55 AM
महेश जोशी एक ही घोटाला मामले में दूसरी बार क्यों हुए गिरफ्तार, पढ़ें पूरी डिटेल
Image Credit: Rajasthan JJM Scam

Rajasthan JJM Scam: जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है. ACB टीम ने जयपुर स्थित उनके आवास पर छापा मारकर उन्हें हिरासत में लिया.


ACB की बड़ी कार्रवाई
ACB अधिकारियों ने महेश जोशी को उनके जयपुर निवास से गिरफ्तार किया. सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 900 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच के क्रम में की गई है. आरोप है कि महेश जोशी के मंत्री काल के दौरान टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गईं और रिश्वत लेकर ठेके आवंटित किए गए. ACB की टीम लंबे समय से इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही थी.

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घोटाले की जड़ें
जल जीवन मिशन घोटाले में टेंडरों में अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों को काम आवंटित करना और भारी भरकम रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं. हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल से ACB द्वारा की गई पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई को तेज कर दिया था, जिसके बाद महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई.

जल जीवन मिशन घोटाले में और गिरफ्तारियां होने वाली हैं. पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद PHED विभाग में फिर हलचल मच गई है. सूत्रों के अनुसार, जल्द ही 5 PHED इंजीनियरों की गिरफ्तारी हो सकती है. ACB इन इंजीनियरों को पूछताछ के लिए बुला सकती है. जांच एजेंसी इरकॉन के नाम से बने फर्जी प्रमाण पत्रों की साजिश की भी छानबीन कर रही है. श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को दिए गए टेंडरों की भी जांच चल रही है.

ED ने पहले भी किया था गिरफ्तार
इससे पहले अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी महेश जोशी को इसी मामले में गिरफ्तार किया था. ED ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, महेश जोशी ने सभी आरोपों से इनकार किया था. बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 दिसंबर 2025 को जमानत मिल गई थी. अब ACB की नई गिरफ्तारी ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है.


क्या एक ही मामले में दो एजेंसियां कर सकती है जांच?
हां... अक्सर जब एसीबी या स्थानीय पुलिस किसी बड़े भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करती है, तो उस भ्रष्टाचार में हुए पैसों के लेन-देन की जांच के लिए ED तुरंत एक्टिव हो जाती है. ACB का काम घोटाला कैसे हुआ और कौन कौन इसमें शामिल था ये देखना होता है, तो वहीं ED के साबित करती है कि घोटाले का पैसा कहां गया है.

राजनीतिक हलचल तेज
महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान कांग्रेस में हड़कंप मच गया है. पार्टी के कई नेताओं ने इसे ‘‘राजनीतिक साजिश’’ बताया है, जबकि विपक्षी दल इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं. इस घटना से राजस्थान की सियासी गलियारों में तीखी बहस शुरू हो गई है. राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह मामला आगे और बड़े खुलासे कर सकता है.


जांच अभी जारी
ACB महेश जोशी से लगातार पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसी टेंडर प्रक्रिया, फाइल मूवमेंट, वित्तीय लेन-देन और अन्य संदिग्ध अधिकारियों की भूमिका की बारीकी से जांच कर रही है. सूत्रों का कहना है कि इस मामले में और भी कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं.


महेश जोशी की गिरफ्तारी राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है. यह घटना न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल रही है, बल्कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से गरमा गई है. ACB की इस कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आगे क्या खुलासे होते हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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