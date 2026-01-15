Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

JLF 2026 का भव्य आगाज, CM भजनलाल शर्मा बोले-साहित्य ही राष्ट्र निर्माण की नींव

Jaipur Literature Festival 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन कर साहित्य को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया. उन्होंने युवाओं से संस्कृति और पर्यावरण के प्रति सजग रहने का आह्वान किया. यह उत्सव 19 जनवरी तक विचारों का केंद्र बना रहेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 15, 2026, 03:55 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 04:07 PM IST

Trending Photos

जोधपुर से बाड़मेर तक 4.5 करोड़ रुपये से बनेगी नई हाईटेक चमचमाती सड़क, आसान हो जाएगा सफर
6 Photos
Rajasthan Government Project

जोधपुर से बाड़मेर तक 4.5 करोड़ रुपये से बनेगी नई हाईटेक चमचमाती सड़क, आसान हो जाएगा सफर

Jaipur Literature Festival 2026 Photos: 'शब्दों के महाकुंभ' का भव्य आगाज, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन
8 Photos
Jaipur Literature Festival 2026

Jaipur Literature Festival 2026 Photos: 'शब्दों के महाकुंभ' का भव्य आगाज, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन

Jaipur Army Day Parade 2026 : धोरों की धरती पर भारतीय सेना का पॉवर शो, देखें तस्वीरें जो रोमांच से भर देंगी
8 Photos
jaipur news

Jaipur Army Day Parade 2026 : धोरों की धरती पर भारतीय सेना का पॉवर शो, देखें तस्वीरें जो रोमांच से भर देंगी

पंचायत में हल्के में ना लेना सचिव जी को, उनके बिना असंभव है सरपंची
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत में हल्के में ना लेना सचिव जी को, उनके बिना असंभव है सरपंची

JLF 2026 का भव्य आगाज, CM भजनलाल शर्मा बोले-साहित्य ही राष्ट्र निर्माण की नींव

CM Bhajanlal Sharma: गुलाबी नगरी की सांस्कृतिक विरासत में आज एक नया अध्याय जुड़ गया. जयपुर के 'होटल क्लार्क्स आमेर' में विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF 2026) का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भव्य उद्घाटन किया. 19वें संस्करण के इस उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

विरासत, विकास और साहित्य का संगम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में साहित्य को समाज का दर्पण और राष्ट्र निर्माण की धुरी बताया. उन्होंने कहा-JLF केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विचारों का वह वैश्विक उत्सव है जहां दुनिया भर की बौद्धिक संपदा एकत्रित होती है. राजस्थान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है. यहां के किले और महल हमारी समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं. हमें प्रधानमंत्री जी के 'विरासत भी, विकास भी' के मंत्र को आत्मसात करते हुए अपनी जड़ों से जुड़ना होगा.

युवा पीढ़ी को संदेश
मुख्यमंत्री ने अपील की कि हमारी युवा पीढ़ी को साहित्य और संस्कृति से अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए, ताकि वे अपनी गौरवशाली पहचान को वैश्विक स्तर पर ले जा सकें.

पर्यावरण और जड़ों की ओर लौटने का आह्वान
साहित्यिक चर्चा के बीच मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने नदियों और पहाड़ों को पूजा है. आज जब हम प्रदूषण और जल संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटकर प्रकृति का सम्मान करना होगा.

सोशल मीडिया (X) पर व्यक्त किए विचार
उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से भी साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डाला. उन्होंने लिखा-

"साहित्य मनुष्य को संवेदना और करुणा से जोड़ता है, उसे विनम्र और चिंतनशील बनाता है. प्रख्यात साहित्यकारों की यह उपस्थिति राजस्थान की बौद्धिक समृद्धि का परिचायक है. मुझे विश्वास है कि यह मंच हमारी कला को वैश्विक पहचान दिलाएगा और युवाओं को नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा."

उत्सव का आगाज
उद्घाटन सत्र के बाद फेस्टिवल के विभिन्न वेन्यू-चारबाग, दरबार हॉल और फ्रंट लॉन-में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. 19 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में इतिहास, विज्ञान, राजनीति और कला से जुड़े सैकड़ों सत्र आयोजित होंगे, जहां दुनिया भर के दिग्गज विचारक अपनी चमक बिखेरेंगे.

JLF 2026 का उद्घाटन केवल एक औपचारिक शुरुआत नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का संकल्प है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news