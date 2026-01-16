Zee Rajasthan
JLF 2026: विश्वनाथ आनंद आज लिटरेचर फेस्टिवल में! 'लाइटिंग किड' सत्र में शेयर करेंगे अपने अनुभव, शतरंज प्रेमी उत्साहित

भंवरी देवी भारत के राजस्थान की लोक गायिका हैं. वे भोपा समुदाय से हैं, और उन्होंने राजस्थान के पारंपरिक और लोक संगीत की प्रस्तुतियों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान हासिल की है. वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रस्तुति देने वाली देश की चुनिंदा महिलाओं में शामिल हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगीतकारों के कई समूहों के साथ साझेदारी की है, और एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल, जोधपुर रिफ और कोक स्टूडियो इंडिया जैसे मंचों पर प्रस्तुतियां दी हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 16, 2026, 11:46 AM IST | Updated: Jan 16, 2026, 11:46 AM IST

JLF 2026: विश्वनाथ आनंद आज लिटरेचर फेस्टिवल में! 'लाइटिंग किड' सत्र में शेयर करेंगे अपने अनुभव, शतरंज प्रेमी उत्साहित

JLF 2026: जयपुर, गुलाबी नगरी में चल रहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन (16 जनवरी) साहित्य, कला, संगीत, राजनीति, इतिहास, विज्ञान और समाज के रंगों से सराबोर रहा। सुबह 9 बजे से शाम 7:20 बजे तक विभिन्न मंचों पर 50 से अधिक सत्रों में देश-विदेश की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। यह दिन न केवल किताबों का उत्सव था, बल्कि विचारों, अनुभवों और भावनाओं का एक अनोखा संगम साबित हुआ। दिन की शुरुआत राजस्थान की मशहूर लोक गायिका भंवरी देवी की मॉर्निंग म्यूजिक प्रस्तुति से हुई, जिसने दर्शकों को राजस्थानी संस्कृति की मिठास से रूबरू कराया। इसके बाद ब्रिटिश अभिनेता-लेखक स्टीफन फ्राई ने होमर के महाकाव्य ‘द ओडिसी’ पर गहन चर्चा की। इसी समय शतरंज प्रेमियों के लिए सबसे खास सत्र “लाइटनिंग किड” में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अपनी बचपन की कहानियां, शतरंज की चुनौतियां और जीवन के सबक साझा किए। इस सत्र ने दर्शकों को शतरंज की दुनिया में ले जाकर प्रेरित किया।

फेस्टिवल के दूसरे दिन साहित्य, शतरंज और राजनीति के प्रेमियों के लिए खास सत्रों का दौर जारी है. आज का दिन खासतौर पर शतरंज प्रेमियों के लिए यादगार साबित हो रहा है. विश्व प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंडमास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद 'लाइटिंग किड' सत्र में हिस्सा लेंगे. इस सत्र में वे अपनी बचपन की कहानियां, शतरंज की शुरुआत, चुनौतियां और सफलता के अनुभव साझा करेंगे. आनंद का यह सत्र फेस्टिवल में सबसे ज्यादा चर्चित सत्रों में से एक है, क्योंकि दर्शक उनके शतरंज के जादू और जीवन दर्शन से रूबरू होने के लिए उत्सुक हैं.

इसके अलावा, प्रसिद्ध लेखक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजनेता शशि थरूर भी आज एक विशेष सत्र में शामिल होंगे. थरूर अपने विचारों, किताबों और वर्तमान राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे. उनके सत्र में साहित्य और राजनीति के मेल का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जो फेस्टिवल में नए आयाम जोड़ेगा.

दूसरे दिन के इन सत्रों से फेस्टिवल का माहौल और भी जीवंत हो गया है. हजारों साहित्य प्रेमी, छात्र, शतरंज खिलाड़ी और बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में मौजूद हैं. आयोजकों ने बताया कि विश्वनाथ आनंद का सत्र शतरंज की दुनिया में नए उत्साह का संचार कर रहा है, जबकि शशि थरूर का सत्र राजनीतिक विमर्श को नई दिशा देगा. फेस्टिवल के पहले दिन भी कई चर्चित सत्र हुए थे, लेकिन दूसरे दिन के ये सत्र दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय साबित हो रहे हैं. लिटरेचर फेस्टिवल 2026 न केवल किताबों का मेला है, बल्कि विचारों, अनुभवों और प्रेरणा का एक बड़ा मंच बन चुका है.

फेस्टिवल के पहले दिन भी कई चर्चित सत्र हुए थे, लेकिन दूसरे दिन के ये सत्र दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय साबित हो रहे हैं. लिटरेचर फेस्टिवल 2026 न केवल किताबों का मेला है, बल्कि विचारों, अनुभवों और प्रेरणा का एक बड़ा मंच बन चुका है.

फर्स्ट एडिशन: "बापजी, महाराजा आॅफ मारवाड़-जोधपुर: द किंग हू वुड बी मैन" बाय अमन नाथ एंड योगी वैद्य

एचएच महाराजा गज सिंह, अमन नाथ और योगी वैद्य के साथ रीमा हूजा की बातचीत

दोपहर 1:00 से 1:50 बजे तक

स्थान— वेदांता फ्रंट लॉन

जिओ न्यूज की प्रस्तुति

'द किंग हू वुड बी मैन' मारवाड़-जोधपुर के महाराजा गजसिंह द्वितीय की एक अंतरंग और मार्मिक कहानी है. वे ऐसे शासक हैं, जिनका जन्म शानौ—शौकत में हुआ, फिर भी पारंपरिक जिम्मेदारियों के साथ समकालीन बदलावों से प्रभावित हुए. रुडयार्ड किपलिंग की नॉवेला, 'द मैन हू वुड बी किंग' में महत्वाकांक्षा और बर्बादी को दिखाया था, इसके विपरीत, यह एक उल्टी कहानी बताती है: जहां चार साल की छोटी उम्र में ताज पहनाया गया एक लड़का, जिसे प्यार से बापजी कहा जाता था, जो अपने लोगों की विरासत का एक विचारशील संरक्षक बनता है.

औपनिवेशिक काल के बाद के भारत के बड़े बदलावों की पृष्ठभूमि में, यह एक शाही व्यक्ति की कहानी है जो सत्ता से चिपका नहीं रहता, बल्कि अपनी विरासत को एक उद्देश्य में बदल देता है. अनुग्रह और ज्ञान के साथ, वह परंपरा की गंभीरता को लोकतंत्र की मांगों के साथ मिलाता है, न केवल महलों और रीति-रिवाजों का रक्षक बनता है, बल्कि विवेक का राजा - अपने समय का, और अपने लोगों के लिए एक इंसान बनता है.

लाइटनिंग किड

विश्वनाथन आनंद के साथ राहुल भट्टाचार्य की बातचीत

सुबह 10:00 से 10:50 बजे तक

स्थान— चारबाग

दैनिक भास्कर द्वारा प्रस्तुत

चेन्नई के चहलकदमी वाले शतरंज हॉल से लेकर दुनिया के मंच तक, भारत के पहले ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन "विशी" आनंद बचपन में तेज गति से खेलने के लिए जाने जाते थे. लाइटनिंग किड में सेशन में वे मजेदार व ज्ञानवर्धक कहानियों और रहस्यों के जरिए अपनी शानदार व जिज्ञासु यात्रा साझा करेंगे. यह चर्चा युवा पाठकों को शतरंज खेलने में जादू और आनंद खोजने के लिए प्रेरित करेगी. पत्रकार एवं उपन्यासकार राहुल भट्टाचार्य के साथ चर्चा के दौरान वे बोर्ड से सीखे गए सबक और एक चैंपियन बनने के बारे में बातचीत करेंगे.

पोएट्री ऑर: अनक्वाइट वर्ड्स

बद्री नारायण, पार्वती तिर्की, चार्मी छेदा, यूलिया मुसाकोवस्का और राधा चक्रवर्ती, अनिशा लालवानी द्वारा प्रस्तुत

शाम 5:30 से 6:20 बजे तक

स्थान— बैठक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत

बेचैनी कविता में अभिव्यक्ति पाती है, उन कवियों के माध्यम से जो चुप्पी के खिलाफ अपने शब्दों और दुनिया को उठाते हैं.

राग एंड ताल: द हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक

नमिता देवीदयाल और सुमना चंद्रशेखर के साथ साधना राव की बातचीत

शाम 5:30 से 6:20 बजे तक

स्थान— सूर्य महल

रेडियो मिर्ची की प्रस्तुति

मिट्टी, लकड़ी, धातु या चमड़े से बने हों, वाद्ययंत्र भारत में मेहनत, पूजा, उत्सव और विरोध में हमेशा साथ रहे हैं. सुमना चंद्रशेखर की 'सॉन्ग ऑफ द क्ले पॉट' घटम के लिए एक प्रेम पत्र है, जो किंवदंतियों और प्रतिरोध से भरे इतिहास को बताती है. नमिता देवीदयाल कला व संस्कृति क्यूरेटर साधना राव के साथ बातचीत में भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों और भक्ति और विद्रोह की कहानियों को सेलिब्रेट करेंगी.

फर्स्ट एडिशन: "द टाइगर्स चैंपियन" बाय जेम्स चैंपियन

जेम्स चैंपियन और नेहा सिन्हा के साथ स्टीफन ऑल्टर की बातचीत

शाम 5:00 से 5:30 बजे तक

स्थान— बैठक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत

चैंपियन की बाघों और दूसरे जानवरों की मशहूर ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटोग्राफी, जो भारी-भरकम उपकरणों से ली गई थी, 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर की मैगज़ीन के फ्रंट कवर पर छपी थी.

ऐसे समय में जब भारत में ब्रिटिश अधिकारियों से शिकार करने की उम्मीद की जाती थी, उनका मानना था कि जानवरों को बंदूक के बजाय कैमरे से शूट करना ज़्यादा सही है, और उन्होंने अपने समय के लोगों से अपने हथियार छोड़ने का आग्रह किया, जिससे वे वन्यजीव संरक्षण के लिए शुरुआती आवाज़ बने. उन्होंने भारतीय जंगलों में अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से लिखा, और दो किताबें पब्लिश कीं जिन्हें अब वन्यजीव लेखन की क्लासिक्स माना जाता है: 'विद ए कैमरा इन टाइगर-लैंड' (1927), और 'द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो' (1934).

फर्स्ट एडिशन: ओ-नैनीताल बाय पुष्पेश पंत

पुष्पेश पंत के साथ प्रभात रंजन से बातचीत, अनामिका द्वारा लॉन्च की जाएगी

शाम 5:00 से 5:30 बजे तक

स्थान— फोंडेशन जान मिकालस्की दरबार हॉल

फर्स्ट एडिशन: "धुरंधर" बाय संदीप दहिसरकर

संदीप दहिसरक के साथ लक्ष्मी पुरी की बातचीत, लॉन्च नमिता गोखले द्वारा लॉन्च की जाएगी

शाम 5:00 से 5:30 बजे तक

स्थान— सूर्य महल

एम. वी. धुरंधर (1867–1944) जाने-माने भारतीय कलाकार थे, और सर जे. जे. स्कूल ऑफ़ आर्ट में सम्मानित शिक्षक थे. ऑयल और वाटर कलर दोनों तकनीकों पर असाधारण पकड़ वाले चित्रकार होने के नाते, उन्हें उनके कामों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 'राव बहादुर' की उपाधि से सम्मानित किया गया था. राजा रवि वर्मा की मृत्यु के बाद, धुरंधर ने ऐसी चित्रात्मक रचनाएँ बनाईं, जिनमें मानवीय नाटक, भारतीय सौंदर्यशास्त्र और पश्चिमी तकनीकों का मिश्रण था. यह किताब धुरंधर के जीवन के विभिन्न समयों की प्रमुख और नई पहचानी गई कलाकृतियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करती है, जिससे उनकी कलात्मक प्रगति झलकती है. यह उनके कलात्मक व्यक्तित्व और संवेदनाओं को व्यक्त करती है, जो उनके मराठी लेखन का विस्तार है. उनकी पेंटिंग में औपनिवेशिक शासन और भारतीय रियासतों के फैशन और रीति-रिवाजों को भी दिखाया गया है. वह पश्चिमी भारत के स्वर्ण पदक विजेता थे और बॉम्बे के द्वीप शहर के एक प्रिय कलाकार थे, जिन्होंने अपने अंग्रेजी और स्थानीय भाषा की पत्रिकाओं के चित्रों, पोस्टकार्ड, पोस्टर, क्रोमोलिथोग्राफ आदि से एक कलात्मक माहौल बनाया था.

कथानक: माय स्टोरी, ऑर स्टोरीज

नंद भारद्वाज के साथ तसनीम खान की बातचीत

शाम 4:00 से 4:30 बजे तक

स्थान— एएएफ बागान

जाने-माने राजस्थानी व हिंदी लेखक नंद भारद्वाज, उपन्यासकार तसनीम खान के साथ उन छंदों और गद्य पर बात करेंगे जो उन्हें परिभाषित करते हैं.

भूटान इकोज: स्टोरीज फ्रॉम द ड्रैगन किंगडम

कुनजंग चोडेन रोडर और चार्मी छेड़ा के साथ मीता कपूर की बातचीत

शाम 4:00 से 4:50 बजे तक

स्थान— बैठक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत

प्रिय भूटानी लेखिका कुनजंग चोडेन ने बोर्डिंग स्कूल में अपनी रातें घर की कहानियां और सुनी हुई अंग्रेजी कहावतें खुद को दोहराते हुए बिताईं. 'टेलिंग मी माई स्टोरीज' एक हिमालयी बचपन का अंतरंग वर्णन है, बीते हुए भूटान की यादें, उसकी सामाजिक संरचनाएं और उसके विश्वास, जिसे अंग्रेज़ी में प्रकाशित होने वाली पहली भूटानी महिला उपन्यासकार ने लिखा है. थिएटर निर्देशक, फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर चार्मी छेड़ा को भूटान के महामहिम राजा से ऑर्डर ऑफ मेरिट (सिल्वर) मिला है, और उन्होंने वहां के शिक्षा मंत्रालय के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया है. उनकी प्रशंसित फिल्मों में 'बुएलवा – एन ऑफरिंग', 'गंगनम गर्ल्स' और 'विद लव फ्रॉम भूटान' शामिल हैं. साहित्यिक कंसल्टेंसी सियाही की संस्थापक-सीईओ और माउंटेन इकोज फेस्टिवल की पूर्व निर्माता मीता कपूर के साथ वे अपने रचनात्मक कार्यों पर चर्चा करेंगी, जो अपने माध्यमों में अलग हैं और भावना में एकजुट हैं.

द सेंसुअल सेल्फ: ग्लैमर, सेलिब्रिटी और सब्सटेंस

शोभा डे के साथ अनीश गावंडे की बातचीत

शाम 4:00 से 4:50 बजे तक

स्थान— वेदांता फ्रंट लॉन

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की प्रस्तुति

'द सेंसुअल सेल्फ' में, शोभा डे हमें धीरे-धीरे इच्छा, अंतरंगता और शांत जागृति के बारे में बताएंगी. कनेक्शन की पहली हलचल से लेकर प्यार, नुकसान और लालसा की सूक्ष्म लय तक, वे हर उम्र और पड़ाव पर कामुकता को दिखाती हैं. गर्मजोशी, हास्य और विचारशील ईमानदारी के साथ, डे बताएंगी कि खुशी को कैसे अपनाएं, जुनून का सम्मान करें और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जिएं.

राइटिंग द ग्रेट इंडियन नॉवेल

रुचिर जोशी और राहुल भट्टाचार्य के साथ नंदिनी नायर की बातचीत

दोपहर 3:00 से 3:50 बजे तक

स्थान— बैठक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत

रुचिर जोशी और राहुल भट्टाचार्य ने इस साल के दो सबसे मशहूर भारतीय नॉवेल लिखे हैं, और दोनों ने अपनी कहानियों को 20वीं सदी के बीच के समय में सेट किया है. जोशी का 'ग्रेट ईस्टर्न होटल' युद्ध के समय के कलकत्ता को कई आपदाओं के कगार पर दिखाता है, जबकि भट्टाचार्य का 'रेलसॉन्ग' आज़ादी के बाद के भारत और रेलवे की दुनिया के बीच एक युवा महिला के बड़े होने की कहानी बताता है. नंदिनी नायर के साथ बातचीत में वे इस दौर को पन्नों पर उतारने की कला पर चर्चा करेंगे.

गॉड पार्टिकल: द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग

अर्चना शर्मा और गेरेंट लुईस के साथ मार्कस डू सॉटॉय की बातचीत

दोपहर 3:00 से 3:50 बजे तक

स्थान— सूर्य महल

वेदांता की प्रस्तुति

सबसे छोटे कणों से लेकर आकाशगंगाओं के विशाल विस्तार तक, CERN की प्रिंसिपल स्टाफ साइंटिस्ट अर्चना शर्मा, खगोल भौतिक विज्ञानी और शिक्षाविद गेरेंट लुईस के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उसके सबसे बुनियादी स्तरों पर समझने की कोशिश करेंगी. प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित शर्मा मूल तत्वों की जांच करेंगी, जबकि लुईस ब्रह्मांडीय संरचना और गहरे रहस्यों की पड़ताल करेंगे. मार्कस डू सॉटॉय के साथ वे बताएंगे कि कैसे सबसे छोटी टक्करें और सबसे बड़े विस्तार हमारे अस्तित्व की समझ को आकार देते हैं.

फर्स्ट एडिशन: सुवीर सरन की 'टेल माय मदर, आई लाइक बॉयज'

सुवीर सरन के साथ असद लालजी की बातचीत, लॉन्च शोभा डे द्वारा लॉन्च किया जाएगा

दोपहर 1:00 से 1:50 बजे तक

स्थान— बैठक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत

दिल्ली से न्यूयॉर्क तक, सुवीर सरन ने शर्म को सहते हुए खुशी परोसी है. इस बेबाक हिसाब-किताब में, वे सेलिब्रिटी की चमक-दमक को हटाकर उसके नीचे की दोहरी जिंदगी का सामना करते हैं - परिवार की चुप्पी, सांस्कृतिक समझौते, झेली गई बीमारियां, और खुद को नकारने की कीमत. नतीजा एक ऐसी कहानी है जो भूख और खतरे से भरी है - कच्ची, सटीक और बिना किसी भावना के. सरन एक ऐसे लड़के की कहानी बताते हैं जो बोलने से बहुत डरता था, और फिर एक शेफ बनता है जो मैनहट्टन में भारतीय खाने की समझ को बदल देता है. खाना ही वह धागा है - यह मुक्ति, आत्म-अभिव्यक्ति, और दुनिया के बीच एक पुल भी है. एक ही समय में अंतरंग व बेबाक, 'टेल माय मदर, आई लाइक बॉयज' घर वापसी की प्रतीक और बिना किसी माफी के जीने की एक दलील है.

व्यापक रूप से "असाधारण पायनियर" के रूप में पहचाने जाने वाले, सरन का मशहूर रेस्टोरेंट 'देवी' उत्तरी अमेरिका में मिशेलिन स्टार पाने वाला पहला गैर-उत्तरी यूरोपीय रेस्टोरेंट बन गया था. यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने पाक कला के इतिहास का स्वाद ही बदल दिया. एक-एक डिश बनाते हुए, उन्होंने न्यूयॉर्क में भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को नया आकार दिया, स्वाद के पुल बनाए, परंपराओं को चुनौती दी, और दक्षिण एशियाई शेफ और क्रिएटर्स की एक नई पीढ़ी के लिए दरवाजे खोले. फिर भी इन असाधारण तारीफों के पीछे एक बहुत ही अलग कहानी थी. 'टेल माई मदर आई लाइक बॉयज' सरन की सार्वजनिक प्रतिभा की परतों को हटाकर उनके पीछे के कोमल व चोटिल दिल को दिखाती है.

दीज टू आर स्टोरीज

रचना यादव, वैशाली माथुर और पूनम सक्सेना के साथ आशुतोष कुमार ठाकुर की बातचीत

दोपहर 2:00 से 2:50 बजे तक

स्थान— बैठक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत

दो महान हिंदी साहित्यकारों, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव के आपस में जुड़े हुए लेकिन अलग-अलग जीवन की कहानी. पत्रकार और लेखिका पूनम सक्सेना ने इस असाधारण जोड़े की आत्मकथाओं का अंग्रेजी में 'दिस टू इज ए स्टोरी' और 'इकोज ऑफ द पास्ट' में अनुवाद किया है. ये अनुवाद हिंदी और भारतीय साहित्य के उस दौर पर रोशनी डालते हैं जिसने इसकी शुरुआती आधुनिकता की शुरुआत की. रचना यादव, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की बेटी हें, जो कलाकार और हंस साहित्यिक पत्रिका की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. वे पत्रकार और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के क्यूरेटर आशुतोष कुमार ठाकुर और पब्लिशर वैशाली माथुर के साथ उन लेखकों पर बात करेंगी जिन्होंने आजादी के बाद के भारतीय साहित्य की रूपरेखा को फिर से परिभाषित किया.

बुक लॉन्च: जयपुर कॉलिंग: ए पीक इनटू द पिंक सिटी

इसके बाद वीना राव और स्मित जवेरी की बातचीत

दोपहर 1:00 से 1:30 बजे तक

स्थान— जयपुर बुकमार्क

'जयपुर कॉलिंग: ए पीक इनटू द पिंक सिटी' रोरो बुक्स की नन्हे मुसाफिर सीरीज की पहली किताब है, जो युवा खोजकर्ताओं को जयपुर का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है...

जन, जंगल, जमीन

हरि राम मीणा और पार्वती तिर्की के साथ देवयानी भारद्वाज की बातचीत

दोपहर 12:00 से 12:50 बजे तक

स्थान— बैठक, राजस्थान सरकार की प्रस्तुति

हरि राम मीणा और पार्वती तिर्की के साथ प्रकृति, साहित्य और कविता के बीच गहरे जुड़ाव और आदिवासी जीवन की बारीकियों पर आधारित सत्र.

जाने-माने राजस्थानी लेखक हरि राम मीणा कवि और उपन्यासकार हैं, जिन्हें आदिवासी जीवन से जुड़े विषयों पर लिखने का व्यापक अनुभव है. पार्वती तिर्की कुरुख आदिवासी समुदाय से हैं और वे समकालीन हिंदी साहित्य में योगदान के लिए पहचानी जाती हैं. उन्हें अपने पहले काव्य संग्रह 'फिर उगना' के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था. हिंदी कवयित्री देवयानी भारद्वाज के साथ बातचीत के दौरान वे अपनी रचनाओं और प्रेरणा के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगी.

मॉर्निंग म्यूजिक: भंवरी देवी

सुबह 9:00 से 9:35 बजे तक

स्थान— वेदांता फ्रंट लॉन

इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा समर्थित

भंवरी देवी भारत के राजस्थान की लोक गायिका हैं. वे भोपा समुदाय से हैं, और उन्होंने राजस्थान के पारंपरिक और लोक संगीत की प्रस्तुतियों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान हासिल की है. वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रस्तुति देने वाली देश की चुनिंदा महिलाओं में शामिल हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगीतकारों के कई समूहों के साथ साझेदारी की है, और एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल, जोधपुर रिफ और कोक स्टूडियो इंडिया जैसे मंचों पर प्रस्तुतियां दी हैं.

