JLF 2026 पर सचिन पायलट बोले-यह बन चुका है ग्लोबल ब्रांड, SIR पर जताई चिंता

Rajasthan News: JLF 2026 के उद्घाटन पर सचिन पायलट ने इसे जयपुर का 'ग्लोबल ब्रांड' बताया. साहित्य की प्रशंसा के साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहने और पात्र लोगों के नाम न कटने देने का आह्वान किया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 15, 2026, 04:50 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 04:50 PM IST

Sachin Pilot JLF 2026: साहित्य, संवाद और सुरों के संगम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) के 19वें संस्करण का आज गुलाबी नगरी में भव्य आगाज हुआ. एक ओर जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया, वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस उत्सव की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे जयपुर के गौरव का प्रतीक बताया.

सचिन पायलट: "विचारधाराओं के मिलन का मंच है JLF"
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसे एक 'ग्लोबल ब्रांड' करार दिया. उन्होंने कहा- यह मंच न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए है, बल्कि यहां अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों को सहमत और असहमत होने का अवसर मिलता है. यही लोकतंत्र और साहित्य की खूबसूरती है.

जयपुर का गौरव
पायलट ने कहा कि जिस तरह से हर साल यहां लोगों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है, उस पर हर जयपुरवासी को गर्व होना चाहिए. उन्होंने देश-विदेश से आए अतिथियों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि यहां से लोग नया ज्ञान और समझ लेकर लौटेंगे.

मतदाता सूची (SIR) पर सरकार को घेरा
साहित्यिक चर्चा के इतर, सचिन पायलट ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने राजस्थान और अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कहा. पायलट ने चिंता जताई कि कई राज्यों में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां लाखों लोग वंचित रह गए, वैसा राजस्थान में नहीं होना चाहिए. उन्होंने

कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे धरातल पर डटे रहें और सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र व्यक्ति, विशेषकर वंचित वर्ग का नाम मतदाता सूची से न कटे.उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि संवैधानिक जिम्मेदारियों से हटकर काम हुआ या गलत तरीके से नाम काटे गए, तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी.

भव्य उद्घाटन समारोह
इससे पूर्व, 'होटल क्लार्क्स आमेर' में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर पांच दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत की. समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने साहित्य को राष्ट्र निर्माण की धुरी बताया.

