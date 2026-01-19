JLF 2026 : मम्मीजी, मिलेनियल्स और Gen Z , डिजिटल रिवोल्यूशन या महज दिखावा ?

JLF 2026 : जेन Z, मिलेनियल्स और मम्मीजी सेशन में लेखक और विचारक संतोष देसाई, पत्रकार अनुराग माइनस वर्मा और रिया चोपड़ा ने मौजूदा दौर में जेन Z की राजनीति, क्रांति और विरोध की प्रवृत्तियों पर खुलकर राय रखी. बातचीत का संचालन चिराग ठक्कर ने किया.

Gen Z हाथ में क्रेडिट कार्ड लेकर घूमते हैं, कुछ भी बेचा जा सकता है

कंटेंट क्रिएटर अनुराग ने कहा कि आजकल जेन जी हाथ में क्रेडिट कार्ड लेकर घूमते है, उन्हें कुछ भी बेचा जा सकता है, जेन जी ईएमआई पर कॉन्सेर्ट के टिकट खरीदतें है. संतोष देसाई ने कहा कि भारत आज दुनिया की महाशक्तियों में शुमार है, लेकिन उसके भीतर परिवर्तन का विरोध करने की भी अद्भुत क्षमता मौजूद है. भारतीय समाज प्रगति की बातें सुनना पसंद करता है, मगर मूलभूत बदलाव से कतराता है. यही आज का सबसे बड़ा केंद्रीय मुद्दा है. डिजिटल संस्कृति ने व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को जरूर क्रांतिकारी बनाया है, लेकिन सामाजिक बदलाव अब भी सीमित दायरे में सिमटा हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति का मकसद कभी समाज को बदलना था, लेकिन आज समाज ने राजनीति को अपने अनुरूप ढाल लिया है. यहां तक कि समाज सुधार के संस्थान और न्यायपालिका भी राजनीतिक प्रभाव से अछूते नहीं रहे.

मिलेनियल्स की ‘परमाक्राइसिस’

रिया चोपड़ा ने Gen Zकी तथाकथित ‘क्रांति’ को पीढ़ीगत विद्रोह बताया. उन्होंने कहा कि यह उन पुरानी व्यवस्थाओं के खिलाफ उठी आवाज है जो अब काम नहीं कर रहीं. मिलेनियल्स एक तरह के ‘परमाक्राइसिस’ यानी स्थायी संकट के दौर में जी रहे हैं, जहां स्वास्थ्य, राजनीति और जलवायु परिवर्तन जैसी विफलताएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं होती. यही असंतोष जेन Z को सड़कों पर उतरने और एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है.



Gen Z की प्राथमिकताएं हर राज्य में अलग अलग

अनुराग माइनस वर्मा ने कहा कि जेन Z को एकसमान राष्ट्रीय क्रांतिकारी समूह के रूप में देखना गलत होगा. उनके मुताबिक, दिल्ली का जेन Z टेलर स्विफ्ट कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का सपना चौधरी के लिए, मुंबई का जोहरान ममदानी के लिए और राजस्थान का ही जेन Z अशोक गहलोत के लिए। हर राज्य की अपनी सामाजिक, जातिगत और वर्गीय संरचना है, जिससे समान राष्ट्रीय आकांक्षाओं को एकजुट करना कठिन हो जाता है. वर्मा ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य स्तर पर जेन Z काफी सक्रिय है. राजस्थान और बिहार में पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलनों का नेतृत्व largely जेन Z ने किया. ऐसे मुद्दों पर युवा व्यवस्था से सीधे टकराते हैं, लेकिन फिलहाल इन आंदोलनों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर की बड़ी क्रांति में तब्दील होने जितना व्यापक नहीं हो पाया है.

