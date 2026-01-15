Zee Rajasthan
JLF 2026: बिग बॉस फेम शालिनी पासी बनीं लेखिका, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लॉन्च की पहली किताब

JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सेलिब्रिटी शालिनी पासी ने अपनी किताब 'द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस' के साथ लेखक के तौर पर नई शुरुआत की. बैठक वेन्यू पर हुए इस बुक लॉन्च ने कला और आध्यात्म के प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

Published: Jan 15, 2026, 02:17 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 02:24 PM IST

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) के 19वें संस्करण के पहले दिन जहां साहित्य के दिग्गजों का जमावड़ा लगा है, वहीं ग्लैमर और कला जगत की जानी-मानी हस्ती शालिनी पासी ने अपने लेखक अवतार से सबको चौंका दिया है. 'बैठक' वेन्यू पर आयोजित एक विशेष सत्र में शालिनी पासी ने अपनी पहली किताब 'द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस' (The Art of Being Fabulous) को लॉन्च किया.

सेलिब्रिटी से लेखिका तक का सफर
लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' और अपनी विशिष्ट जीवनशैली के लिए चर्चा में रहने वाली शालिनी पासी इस किताब के जरिए बतौर लेखक डेब्यू कर रही हैं.

किताब का सार
'द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस' केवल एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल बुक नहीं है, बल्कि इसमें शालिनी के कला, आध्यात्म और आत्म-खोज (Self-discovery) से जुड़े गहरे निजी अनुभवों की झलक मिलती है.बुक लॉन्च से पहले शालिनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह किताब उनकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा है, जिसे उन्होंने पाठकों के साथ साझा किया है.

JLF के पहले दिन की अन्य बड़ी हलचल
शालिनी पासी के इस सत्र के साथ-साथ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का पहला दिन ऐतिहासिक रहा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उत्सव का दीप प्रज्वलित कर आगाज किया. जहां फ्रंट लॉन में बुकर विजेता किरण देसाई और गीतकार जावेद अख्तर ने भीड़ जुटाई, वहीं जीनत अमान ने अमन नाथ की पुस्तक 'ओल्डर बोल्डर' लॉन्च कर शाम को यादगार बना दिया.वहीं 3 बजे विकिपीडिया के जिमी वेल्स और अश्विन सांघी जैसे लेखकों ने अपने सत्रों से युवाओं को प्रेरित किया.

बैठक' वेन्यू पर उमड़ा प्रशंसकों का सैलाब
दोपहर 2 बजे से 'बैठक' वेन्यू पर शुरू हुए शालिनी पासी के सेशन के दौरान प्रशंसकों का जबरदस्त उत्साह देखा गया. कला प्रेमियों और साहित्य के शौकीनों ने उनके अनुभवों को सुना और किताब के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाई. 'होटल क्लार्क्स आमेर' की फिजाओं में आज साहित्य के साथ-साथ जीवन को 'फैबुलस' तरीके से जीने के मंत्र भी गूंजते रहे.

JLF 2026 का पहला दिन यह साबित करने के लिए काफी था कि जयपुर न केवल विचारों का, बल्कि कला और व्यक्तित्व के विविधीकरण का भी सबसे बड़ा केंद्र है.

