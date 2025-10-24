Zee Rajasthan
Politics News: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बिहार चुनाव पर बयान, नीतीश को बताया मुख्यमंत्री दावेदार

Bihar Politics News: केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोधपुर में रोजगार मेले में शामिल होने पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा कि बीजेपी का मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’ है, और पार्टी ने युवाओं व महिलाओं को मौका दिया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 24, 2025, 01:03 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 01:03 PM IST

Politics News: केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अल्प प्रवास पर जोधपुर पहुंचे, जहां वे एक रोजगार मेले में शामिल हुए. जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. मेघवाल ने बीजेपी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्र पर जोर देते हुए नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री दावेदार बताया. उन्होंने लालू यादव के शासनकाल को ‘जंगल राज’ करार दिया और नीतीश के सुशासन और विकास कार्यों की सराहना की. बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री दावेदारी पर टिप्पणी करने से इनकार किया.

बिहार चुनाव: बीजेपी का मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’

जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिहार चुनाव पर कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’ है. उन्होंने बताया कि पार्टी ने युवाओं और महिलाओं को मौका दिया है. मेघवाल ने बिहार में बीजेपी के प्रचार अभियान को सही दिशा में बताया और कहा कि मैथिली ठाकुर जैसे नेताओं के नेतृत्व में प्रचार जोर पकड़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी.

लालू पर निशाना: ‘जंगल राज’ बनाम नीतीश का सुशासन

मेघवाल ने लालू यादव के शासनकाल पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि लालू के राज में ‘जंगल राज’ था, कानून-व्यवस्था चरमराई हुई थी, और विकास ठप था. प्रति व्यक्ति आय नगण्य थी. इसके विपरीत, नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित किया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, और केंद्र से मिले विकास निधि का सही उपयोग किया. मेघवाल ने जोर देकर कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने प्रगति की है और अगली सरकार भी एनडीए की ही बनेगी.

तेजस्वी की दावेदारी पर चुप्पी: ‘यह उनका आंतरिक मामला’

तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किए जाने पर मेघवाल ने टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि अखबारों में छपे संपादकीय और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के आधार पर यह उनका आंतरिक मामला है. मेघवाल ने जोर दिया कि बीजेपी और एनडीए बिहार में सुशासन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के लिए एनडीए का मुख्यमंत्री दावेदार बताया.

