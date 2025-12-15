Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jodhpur Crime: जोधपुर में व्यापारी की जान पर आई आफत, लाठी-डंडों से नहीं बनी बात, तो बदमाशों ने लोहे के पाइप से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Rajasthan Crime: जोधपुर के भदवासिया सब्जी मंडी में रविवार दोपहर एक व्यापारी त्रिलोक परिहार पर कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया. त्रिलोक मंडी में काम कर रहे थे, तभी पीछे से हमलावर उनके साथियों के साथ आए और उन पर टूट पड़े.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 15, 2025, 01:57 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 01:57 PM IST

Trending Photos

Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन
7 Photos
jaipur news

Palace on Wheels में देशवासियों को भी मिल सकती है किराया छूट, डिप्टी CM दिया कुमारी का आश्वासन

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?
7 Photos
rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?

CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान
6 Photos
cm bhajan lal sharma

CM Bhajanlal Sharma Birthday: किसान से प्रदेश से सीएम तक कैसा रहा राजनीतिक सफर, दोहरी खुशी क्यों मना रहा राजस्थान

दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा
5 Photos
rajasthan aqi

दिल्ली का असर दिखा राजस्थान में, 8 शहरों की हवा हुई खराब, भिवाड़ी 'रेड जोन' में पहुंचा

Jodhpur Crime: जोधपुर में व्यापारी की जान पर आई आफत, लाठी-डंडों से नहीं बनी बात, तो बदमाशों ने लोहे के पाइप से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Jodhpur Crime News: जोधपुर में व्यापारी को दौड़ा-दौड़ाकर लोहे के पाइप से पीटा. रविवार दोपहर भदवासिया मंडी में त्रिलोक परिहार काम कर रहे थे. इसी दौरान पीछे से हमलावर साथियों के साथ आए और हमला कर दिया. व्यापारी ने भागकर जान बचाने की कोशिश की.

हमलावर जमीन पर गिरे व्यापारी पर लोहे के पाइप और लात-घूसों से हमला करते रहे. व्यापारी के सिर में गंभीर चोट आई है. हमलावरों ने दोनों पैर भी तोड़ दिए. घटना के बाद आस-पास के लोग जमा हो गए. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

घटना का सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है. इधर इस घटना की सूचना महामंदिर थाने की पुलिस को भी दी गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी ली. इधर, घटना के बाद सोमवार को गुस्साए व्यापारियों ने भदवासिया मंडी का गेट बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जान से मारने की नीयत से हमला

घायल तिलोक चंद (55) के भाई ताराचंद की ओर से महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई है. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उनके भाई भदवासिया मंडी में सब्जी का व्यापार करते हैं. 14 दिसंबर की सुबह 11:30 बजे वो सब्जी बेचने के लिए दुकान के बाहर खड़े थे. इसी दौरान अशोक चौधरी निवासी थबुकडा ओर प्रकाश फौजी अपने साथियों के साथ आए. जान से मारने की नीयत से मेरे भाई पर लोहे के सरिया, पाइप से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई.

पैर तोड़े, व्यापारियों का प्रदर्शन

इस दौरान उनके भाई ने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने घेरकर लोहे के पाइप से उनके पांव तोड़ डाले. इसके चलते दाएं पांव की हड्डी टूट गई, वहीं सिर में गंभीर चोट लगी. जब उनके भाई ने बचाने के लिए आवाज लगाई इस पर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर भाग गए.

घटना के बाद से सभी आरोपी फरार

महामंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया- व्यापारी के साथ मारपीट की गई, उस पर हमला करने वाले आरोपी भी उसी मंडी के व्यापारी हैं. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. किसी बात को लेकर व्यापारी और आरोपियों के बीच कहासुनी हो गई थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Hanumangarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news