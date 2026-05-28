/कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए

Jodhpur Honeytrap Case: जयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. महेश नगर थाना पुलिस ने आरोपी दिशा को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है. दिशा अपने गिरोह के साथ व्यवसायियों और युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की आदतन अपराधी बताई जा रही है.



डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर महेश नगर थाना पुलिस की टीम ने विशेष अभियान चलाकर दिशा को जोधपुर से धर दबोचा. पुलिस के अनुसार, दिशा ने एक व्यवसायी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 90 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी.

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दिशा का आपराधिक इतिहास

दिशा को आदतन ब्लैकमेलर बताया जा रहा है. उसके खिलाफ मुहाना थाने में भी एक मामला दर्ज है. महेश नगर थाने में एक मामले में पुलिस पहले ही उसके खिलाफ चालान पेश कर चुकी है. पुलिस जांच में पता चला है कि दिशा का गैंग गुरुग्राम में भी सक्रिय है.

हनी ट्रैप रैकेट कैसे चलाता है गैंग?

दिशा गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करती है. पुलिस के मुताबिक, वह अपने गैंग के सदस्यों के साथ कॉर्पोरेट जगत के लोगों को निशाना बनाती थी. हनी ट्रैप रैकेट चलाने वाले इस गिरोह ने कई युवा लड़कियों को शामिल कर रखा था, जो लक्ष्य व्यक्तियों को फंसाने का काम करती थीं.

पीड़ित ने बताया कि वह एक पब्लिक फिगर हैं. उनका आरोप है कि जोधपुर की रहने वाली दिशा नाम की एक लड़की ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया. दिशा वर्तमान में गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती है. पीड़ित का कहना है कि दिशा और उसके गिरोह ने उन्हें धमकाकर और ब्लैकमेल करके करीब 90 लाख रुपये वसूल लिए. पीड़ित के अनुसार, मामले की पुलिस जांच हो चुकी है, चालान पेश किया जा चुका है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इसके बावजूद दिशा, उसका साथी धीरज और गैंग के अन्य सदस्य लगातार उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं. आरोप है कि उनके पिता के साथ मारपीट की गई, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया. साथ ही बच्चों के अपहरण की धमकी भी दी जा रही है.

पीड़ित का कहना है कि गैंग की ओर से केस वापस लेने और 50 लाख रुपये देने का दबाव बनाया जा रहा है. उनका यह भी आरोप है कि “प्रोजेक्ट कल्कि” नाम के करीब 7 करोड़ रुपये कीमत के प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण ‘की-बुक’ उनके घर से लूट ली गई. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. गैंग के सदस्य उन्हें “रेपिस्ट” बताकर झूठे आरोप लगा रहे हैं. पीड़ित के मुताबिक, दिशा ने अपनी निजी तस्वीरें लीक कर उनका नाम जोड़ दिया. साथ ही उनके खिलाफ गैंगरेप और यौन उत्पीड़न जैसे फर्जी केस दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है.

पीड़ित ने आरोप लगाया कि यह गिरोह कॉरपोरेट जगत के नामी लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूलने का काम करता है. उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां ईमेल और व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए दी जा रही हैं. पीड़ित के अनुसार, दिशा खुद को बेहद सीधी-सादी और मददगार दिखाती है, लेकिन उसके मन में लोगों को जाल में फंसाने की साजिश चलती रहती है.



क्या होता है हनी ट्रैप?

हनी ट्रैप एक तरह का आपराधिक साजिश है जिसमें आकर्षक युवती या युवक को किसी व्यक्ति के पास भेजा जाता है. दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ाई जाती है और फिर अंतरंग क्षणों की वीडियो या फोटो गुप्त रूप से बनाकर बाद में ब्लैकमेलिंग की जाती है. इस रैकेट में आमतौर पर पैसे, जानकारी या अन्य फायदे के लिए धमकी दी जाती है. यह साइबर क्राइम और महिला अपराध दोनों की श्रेणी में आता है.



आगे की कार्रवाई

पुलिस दिशा से पूछताछ कर रही है. उसके गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से कॉर्पोरेट क्षेत्र में सक्रिय था और कई लोगों को निशाना बना चुका है. डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने कहा कि ऐसे रैकेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा. इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

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