Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए

कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए

Fake Rape Case Allegations: एक पब्लिक फिगर ने जोधपुर की रहने वाली दिशा नाम की युवती और उसके गैंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित का दावा है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाकर करीब 90 लाख रुपये की वसूली की गई.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 28, 2026, 12:28 PM|Updated: May 28, 2026, 12:28 PM
कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए
Image Credit: Ai Generated Image

Jodhpur Honeytrap Case: जयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. महेश नगर थाना पुलिस ने आरोपी दिशा को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है. दिशा अपने गिरोह के साथ व्यवसायियों और युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की आदतन अपराधी बताई जा रही है.


डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर महेश नगर थाना पुलिस की टीम ने विशेष अभियान चलाकर दिशा को जोधपुर से धर दबोचा. पुलिस के अनुसार, दिशा ने एक व्यवसायी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 90 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी.

Add Zee News as a Preferred Source


दिशा का आपराधिक इतिहास
दिशा को आदतन ब्लैकमेलर बताया जा रहा है. उसके खिलाफ मुहाना थाने में भी एक मामला दर्ज है. महेश नगर थाने में एक मामले में पुलिस पहले ही उसके खिलाफ चालान पेश कर चुकी है. पुलिस जांच में पता चला है कि दिशा का गैंग गुरुग्राम में भी सक्रिय है.

हनी ट्रैप रैकेट कैसे चलाता है गैंग?
दिशा गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करती है. पुलिस के मुताबिक, वह अपने गैंग के सदस्यों के साथ कॉर्पोरेट जगत के लोगों को निशाना बनाती थी. हनी ट्रैप रैकेट चलाने वाले इस गिरोह ने कई युवा लड़कियों को शामिल कर रखा था, जो लक्ष्य व्यक्तियों को फंसाने का काम करती थीं.

पीड़ित ने बताया कि वह एक पब्लिक फिगर हैं. उनका आरोप है कि जोधपुर की रहने वाली दिशा नाम की एक लड़की ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया. दिशा वर्तमान में गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती है. पीड़ित का कहना है कि दिशा और उसके गिरोह ने उन्हें धमकाकर और ब्लैकमेल करके करीब 90 लाख रुपये वसूल लिए. पीड़ित के अनुसार, मामले की पुलिस जांच हो चुकी है, चालान पेश किया जा चुका है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इसके बावजूद दिशा, उसका साथी धीरज और गैंग के अन्य सदस्य लगातार उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं. आरोप है कि उनके पिता के साथ मारपीट की गई, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया. साथ ही बच्चों के अपहरण की धमकी भी दी जा रही है.

पीड़ित का कहना है कि गैंग की ओर से केस वापस लेने और 50 लाख रुपये देने का दबाव बनाया जा रहा है. उनका यह भी आरोप है कि “प्रोजेक्ट कल्कि” नाम के करीब 7 करोड़ रुपये कीमत के प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण ‘की-बुक’ उनके घर से लूट ली गई. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. गैंग के सदस्य उन्हें “रेपिस्ट” बताकर झूठे आरोप लगा रहे हैं. पीड़ित के मुताबिक, दिशा ने अपनी निजी तस्वीरें लीक कर उनका नाम जोड़ दिया. साथ ही उनके खिलाफ गैंगरेप और यौन उत्पीड़न जैसे फर्जी केस दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है.

पीड़ित ने आरोप लगाया कि यह गिरोह कॉरपोरेट जगत के नामी लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूलने का काम करता है. उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां ईमेल और व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए दी जा रही हैं. पीड़ित के अनुसार, दिशा खुद को बेहद सीधी-सादी और मददगार दिखाती है, लेकिन उसके मन में लोगों को जाल में फंसाने की साजिश चलती रहती है.


क्या होता है हनी ट्रैप?
हनी ट्रैप एक तरह का आपराधिक साजिश है जिसमें आकर्षक युवती या युवक को किसी व्यक्ति के पास भेजा जाता है. दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ाई जाती है और फिर अंतरंग क्षणों की वीडियो या फोटो गुप्त रूप से बनाकर बाद में ब्लैकमेलिंग की जाती है. इस रैकेट में आमतौर पर पैसे, जानकारी या अन्य फायदे के लिए धमकी दी जाती है. यह साइबर क्राइम और महिला अपराध दोनों की श्रेणी में आता है.


आगे की कार्रवाई
पुलिस दिशा से पूछताछ कर रही है. उसके गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से कॉर्पोरेट क्षेत्र में सक्रिय था और कई लोगों को निशाना बना चुका है. डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने कहा कि ऐसे रैकेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा. इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून से पहले भीगेंगे ये जिले, 28 , 29, 30, 31 मई से लेकर 1 जून तक बरसेंगे बादल, कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

बूंद-बूंद को तरसेगा जोधपुर, 29 और 30 मई को भी सप्लाई शेड्यूल हो गया तय

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

कोटा में कार से निकले ढाई करोड़! पुलिस चेकिंग में खुला करोड़ों का काला खेल

बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

चूरू में सनसनीखेज वारदात, SP ऑफिस से ही किडनैप हो गई युवती, 3 कमांडो और 1 ड्राइवर सस्पेंड, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

गहलोत जैसे नेता ऐसी बात कहेंगे तो मजाक माना जाएगा - मदन राठौड़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: जहां पत्ता तोड़ना भी पाप था, वहां चली मशीनें, प्रतापगढ़ में दिवाक माता का देववन उजड़ा

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: अलवर जंक्शन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से पटरी के गैप में गिर रही थी महिला, RPF जवान ने यूं बचाई जान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये संभाग, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

राजस्थान के 10 जिलों में पेट्रोल 114 रुपये पार, डीजल भी 100 के करीब, जानें अपने जिले में 1 लीटर तेल के रेट?

25 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन ज़ब्त, अवैध खनन माफिया पर अलवर पुलिस का एक्शन

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

राजसमंद में पूर्व सरपंच के परिवार के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, कार में जलकर मां और भांजी समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

सरदारशहर में आसमान से हो रही आग की बारिश और धरती उगल रही अंगारे, कुछ मिनटों में सिक गया पापड़!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Rajasthan Crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

राजस्थान में पेट्रोल डीजल का दूरी वाला गेम, 11 जिलों में ₹114 के पार दाम !

Jaipur news
2

NH-52 पर चल रहा था डीजल चोरी का खेल, सादे कपड़ों में पहुंची झालावाड़ पुलिस ने 6 ढाबा संचालकों को दबोचा

Jhalawar News
3

कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए

Rajasthan Crime
4

भूल जाएंगे नॉर्मल पनीर का स्वाद! राजस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजी सेहत की नई सौगात, ऊंट पालकों की चमकेगी किस्मत

Bikaner news
5

2 साल से शोपीस बनी पानी की टंकी, 4 KM दूर से पानी ढोने को मजबूर आदिवासी

baran news