/जोजरी नदी में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने मांगी ठोस कार्ययोजना

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और जसोल के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को जोजरी समेत अन्य नदियों में जाने से रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है. इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर उद्योग संघों, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) संचालन समितियों तथा संबंधित जिलों के जिला कलक्टरों को तत्काल प्रभाव से विस्तृत और प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. बैठक में राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा किसी भी कीमत पर नदियों को प्रदूषित नहीं होने दिया जाएगा.

'उद्योग चलें, लेकिन पर्यावरण से समझौता नहीं'

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बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के विकास के पक्ष में है और औद्योगिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए, लेकिन पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में उद्योगों का रासायनिक या प्रदूषित पानी जोजरी या अन्य नदियों में नहीं पहुंचना चाहिए. इसके लिए उद्योगों, स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की संयुक्त जिम्मेदारी तय की गई है. उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

सीईटीपी संयंत्रों की क्षमता और निगरानी बढ़ाने पर जोर

मुख्य सचिव ने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के संचालन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं. साथ ही उनके नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि कहीं भी प्रदूषित पानी का रिसाव न हो. उन्होंने कहा कि यदि सीईटीपी प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे तो औद्योगिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार संभव होगा और नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है मामले की निगरानी

बैठक में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि जोजरी सहित क्षेत्र की नदियों में प्रदूषण का मामला सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है और इस विषय को गंभीरता से देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि रासायनिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं किया गया तो पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और भविष्य में उद्योगों के संचालन पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है. उन्होंने अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आईआईटी जैसी तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से स्थायी समाधान विकसित करने पर जोर दिया.

वैज्ञानिक समाधान और समन्वय से मिलेगी सफलता

बैठक में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रावल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वर्तमान स्थिति, प्रदूषण के स्रोतों और संभावित समाधान की जानकारी दी. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन रवि जैन, रीको प्रबंध निदेशक सुरेश ओला, जोधपुर जिला कलक्टर आलोक रंजन, पाली और बालोतरा के जिला कलक्टर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी, उद्योग संघों तथा सीईटीपी संचालन समितियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. सभी ने समन्वित प्रयासों के माध्यम से जोजरी और अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

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