अब जज साहब लेंगे स्कूली बच्चों की 'क्लास' हर मंगलवार लीगल राइट्स पढाएंगे न्यायिक अधिकारी

legal awareness Classes in schools: राजस्थान में स्कूली बच्चों को कानूनी जागरूकता देने के लिए एक नया और महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के 50 हजार से अधिक स्कूलों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कानूनी शिक्षा देने का अभियान शुरू किया गया है.
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Judges teaching students: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश की पचास हजार से अधिक स्कूलों के कक्षा आठ से 12 तक के विद्यार्थियों को कानूनी रूप से जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है. इसके तहत हर मंगलवार को प्रदेश के करीब 1400 न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर इन विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और अधिकारों के बारे में विस्तार से पढाएंगे. मंगलवार सात अप्रैल से शुरू होने वाले इस युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में इस माह साइबर सुरक्षा का पाठ पढाया जाएगा.
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि ने बताया कि इस अभियान के तहत करीब दस विषयों पर बुकलेट तैयार की गई है. जिसमें बताए गए कानूनी अधिकारों और जागरूकता कार्यक्रमों को प्रदेश की पचास हजार से अधिक स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों को बताया जाएगा. वहीं सप्ताह के अन्य दिनों में प्राधिकरण से जुडे वकील, पीएलवी सहित अन्य लोग विद्यार्थियों को जानकारी देंगे.
इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा रखने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन पाठ पढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा यूनिट भी गठित की गई है. जिसमें प्राधिकरण के अधिकारी, साइबर सुरक्षा से जुडे प्रतिनिधि और विशेषज्ञ वकीलों को शामिल किया गया है.
सदस्य सचिव अत्रि ने बताया की न्यायिक अधिकारी स्कूलों में अपने साथ एक बॉक्स लेकर जाएंगे. इस बॉक्स को कोर्ट वाली दीदी का नाम दिया गया है. विद्यार्थी अपने से जुड़ी कोई भी शिकायत इसमें दे सकते हैं. इस बॉक्स को प्राधिकरण के स्तर पर खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा.
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