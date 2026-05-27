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उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

Jaipur  Adulterated Paneer: जयपुर चंदवाजी थाना पुलिस ने देर रात जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी और नकली पनीर से भरी पिकअप वैन को जप्त कर लिया.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: May 27, 2026, 12:25 PM|Updated: May 27, 2026, 12:25 PM
उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल
Image Credit: Ai Generated Image

Jaipur Crime News: जयपुर ग्रामीण चंदवाजी थाना पुलिस ने देर रात जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी और नकली पनीर से भरी पिकअप वैन को जप्त कर लिया. पुलिस ने लाखों रुपये मूल्य का मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई चंदवाजी बाईपास पुलिया के पास की गई.

चंदवाजी थाना प्रभारी नितिन चौधरी (प्रशिक्षु आईपीएस) के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कांस्टेबल रोहिताश बराला की अहम भूमिका रही. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अलवर से जयपुर की ओर जा रही पिकअप को रोका और तलाशी ली. तलाशी के दौरान पिकअप में भरा पूरा पनीर मिलावटी और नकली पाया गया, जिसे बाजार में सप्लाई किया जाना था.

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह पनीर अलवर से जयपुर के विभिन्न बाजारों और होटल-ढाबों में सप्लाई किया जा रहा था. ऐसे में हजारों लोगों के स्वास्थ्य को खतरा था. चंदवाजी थाना प्रभारी नितिन चौधरी ने कहा कि हम खाद्य सुरक्षा को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं. जनता को भी सलाह दी जाती है कि वे केवल विश्वसनीय ब्रांड या प्रमाणित दुकानों से ही पनीर खरीदें. पनीर खरीदते समय उसका रंग, स्वाद और बनावट पर ध्यान दें. अगर पनीर बहुत सफेद, बिना स्वाद का या आसानी से टूटने वाला हो तो सावधानी बरतें.

इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान को मजबूती मिली है. जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग भी इस मामले में आगे जांच कर रहा है. पुलिस ने पिकअप चालक से पूछताछ कर पूरे गिरोह का पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है.

कढ़ाई पनीर के शौकीनों के लिए बड़ी चेतावनी!
जयपुर में लाखों का नकली पनीर पकड़ा गया. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नकली या मिलावटी पनीर खाने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसमें केमिकल, स्टार्च, डिटर्जेंट पाउडर, हाइड्रोजनीटेड ऑयल और अन्य हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं.

नकली पनीर खाने से पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, लीवर और किडनी पर असर, एलर्जी और लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह अत्यंत खतरनाक है. कई बार मिलावटी पनीर में फॉर्मेलिन और अन्य केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जो शरीर के अंगों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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