कैलाश चौधरी बने BJP किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, मदन राठौड़ बोले- लॉन्ग जंप के लिए पीछे...

Rajasthan News: पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चौधरी थोड़ा पीछे आकर लॉन्ग जम्प करेंगे. बीजेपी के सात मोर्चों में से किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

चौधरी ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सारण, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रिणवा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी के मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर प्रमोशन हुआ या डिमोशन के सवाल पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लॉन्ग जम्प करने के लिए पीछे जाना पड़ता है. मैं भी इनके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि थोड़ा पीछे आकर के लॉन्ग जम्प करेंगे.

बीजेपी किसान मोर्चा भाजपा को नई मजबूती देगा. चौधरी केंद्रीय मंत्री और विधायक भी रहे हैं. अनुभवी नेता को काम मिला है, इनका पूरे राजस्थान से सजीव सम्पर्क है. किसानों और आम नागरिकों से सीधा संवाद उनकी पहचान है. कैलाश चौधरी के पास अनुभवी और मजबूत टीम है.

मदन राठौड़ ने कहा कि कैलाश चौधरी ने विभिन्न राज्यों में संगठन विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाई. हाल ही में बंगाल में पार्टी विस्तार के लिए गए. बंगाल में भी संगठन को मजबूत करने का काम किया. अनुभवी नेता को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी है. राजस्थान के किसानों के हितों की रक्षा होगी. केंद्र सरकार की योजनाएं किसानों तक पहुंचाई जाएंगी. राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं को गति मिलेगी. किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाएगा.

कोर कमेटी को लेकर राठौड़ बोले- हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है, विभिन्न विषयों पर कोर कमेटी होती है, दिशा निर्देश भी देती है. हमारे यहां कोई भी निर्णय होता है कोर कमेटी की राय से होता है. फिजीकल या ऑन लाइन मीटिंग होती है कल भी बैठक हुई है. किसान मोर्चा के नए अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूंगा. प्रधानमंत्री ने किसान हित में काम किया है, चार जतियां किसान, महिला, गरीब और युवा बताई है. इनमें किसान को सबसे आगे रखा है.

किसान मोर्चा को और मजबूत करने का कार्य करूंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में ऐतिहासिक काम किए हैं. केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम किसान तक पहुंचाएंगे. किसान मोर्चा सरकार और किसानों के बीच सेतु बनेगा.

किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास होंगे. किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य है. FPO के माध्यम से किसानों को सशक्त किया जाएगा. ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. जिले से लेकर विधानसभा स्तर तक काम किया जाएगा. बूथ स्तर तक किसान मोर्चा सक्रिय रहेगा.